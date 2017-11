Det er et udtryk for manglende tillid til kommunen, når borgerne ser sig nødsaget til at benytte private socialrådgivere, mener Rasmus Balslev, formand i Region Øst hos Dansk Socialrådgiverforening. Foto: Kristian Sønderstrup-Granquist

Alarmklokke bør ringe: Hel afdeling er væk

Ringsted - 30. november 2017 kl. 09:15 Af Hans-Henrik Lærke Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når forældre til handicappede børn allierer sig med en privat socialrådgiver til at varetage deres sag om hjælpemidler, medicin eller skolegang over for Ringsted kommune, bør alarmklokkerne ringe.

- Det er ikke et sundhedstegn. Det burde ikke være nødvendigt. Der skulle gerne være tillid til kommunens sagsbehandling, siger Rasmus Balslev, formand i Region Øst hos Dansk Socialrådgiverforening.

Alligevel er det en historie, fagforeningen hører om med jævne mellemrum. Hvor omfattende brugen af private socialrådgivere er, kan formanden ikke afgøre.

Der bliver ikke ført statistik over omfanget, men det er Rasmus Balslevs indtryk, at tendensen vinder frem. Desværre. For der er tale om en erstatning for en kommunal velfærdsydelse, som er finansieret via indbyggernes skattekroner.

- Der burde være et system, hvor borgerne bliver hørt, men det er tydeligvis ikke alle, der oplever det, siger han.

Bag tendensen til at gribe til egne lommer i mødet med det offentliges sagsbehandling gemmer sig flere mulige forklaringer.

- Lovgivningen bliver mere og mere kompleks. Den er svær at gennemskue for borgerne, lyder en af Rasmus Balslevs forklaringer.

En anden mulighed handler om kroner og ører.

- Kommunernes økonomi bliver strammere og strammere. Mange oplever at blive afvist af rene økonomiske hensyn. Det skyldes ikke den enkelte sagsbehandler, men den økonomiske ramme, der er dikteret fra ledelsen.

De to forklaringer har i allerhøjeste grad at gøre med borgernes tillid til kommunens sagsbehandling, for hverken komplekse love eller stram økonomi burde give anledning til at selvfinansiere sin velfærd.

Som en tredje forklaring peger Rasmus Balslev på en mulighed, som meget nødig skulle være den rigtige.

- Kommunen har ansvaret for at vejlede borgerne. De skal kende deres muligheder og have dem oplyst. Bevidst eller ubevidst kan det være, at de dyre muligheder omgås, siger han.

En gruppe forældre med handicappede børn har i Ringsted Kommune oplevet store besværligheder med børnehandicap-afdelingen. Det er ikke så underligt, når man tænker på afdelingens medarbejderflok. Den er - for at sige det mildt - stærkt reduceret. Fem medarbejder er væk på grund af pension, opsigelse eller sygdom. Tilbage sidder en leder og en chef, som skal få afdelingen til at virke.

- Hvis folk oplever, at kommunen er tilgængelig, vil det øge tilliden. Derfor mener jeg, det ville være en god idé at have en ordentlig normering, siger Rasmus Balslev, som tror, mange borgere vil henvende sig gentagne gange til kommunen, hvis de oplever en for hurtig eller unøjagtig behandling af deres sag.

