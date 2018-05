Lægerne Kimie og Morten Avnegaard i Ringsted dækker nu ind for, at det har vist sig umuligt at sælge en lægepraksis i Store Merløse i Holbæk Kommune. Patienterne herfra får cirka 14 kilometer til læge, hvis de ønsker at skifte til de nyeste og yngste læger i Ringsted. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Alarmerende behov for flere praktiserende læger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Alarmerende behov for flere praktiserende læger

Ringsted - 26. maj 2018 kl. 08:09 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Presset på de praktiserende læger med klinik i Ringsted Kommune er nu så stort, at situationen er den samme som for bare to år siden. Her var der lukket for tilgang i samtlige lægehuse.

Læs også: 200 læger går på pension for at undgå dokumentationskrav

Borgere og tilflyttere blev henvist til de nærmeste klinikker i nabokommunerne ved lægeskift. Men den går ikke i dag. For de nærmeste lægehuse i Ringsteds nabokommuner har næsten alle lukket for nye patienter.

I og rundt om Ringsted Kommune er der i alt 32 lægehuse. Kun otte har åbent for tilgang. Et af dem er lægehuset i Benløse, men her er tale om en stakket frist.

- I 13 år har vi kun haft lukket for tilgang i højst et halvt år tilsammen. Men vi er så pressede nu, at vi må sige stop. Der går nok kun en måned, før vi heller ikke kan tage flere patienter, siger læge og klinik­ejer Jesper Aabo.

relaterede artikler

Lægemangel trods millioner til rekruttering 21. marts 2018 kl. 16:20

Flere byer savner praktiserende læger 17. marts 2018 kl. 11:01