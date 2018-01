Farvebuen, Ringsted, har kursus i akvarel og oliepastelkridt, og det kan alle deltage i. Arkivfoto

Akvarelkursus i Farvebuen

Ringsted - 25. januar 2018 kl. 18:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Farvebuen Colorama, Møllegade 2 i Ringsted holder workshop den 7. februar klokken, hvor det skal handle om akvarel og oliepastelkridt.

Mette Schantz underviser i akvarel- oliepastelkridt og lærer deltagerne en nem teknik til at lave smukke billeder.

Temaet er naturens mirakler. På dette kursus bliver man vejledt trin for trin.

Her vil der være mulighed for at øve forskellige akvarelteknikker såsom vådt i vådt, lys og skygge.

Der undervises i at bruge oliepastelkridt sammen med akvarel for at skabe kontrast, dybde og skønne motiver. Det skal også handle om farveteknikker - hvilke virkemidler har farver.

Derudover vil man se på farvernes betydning i maleriet.

Målsætningen med kurset er blandt andet at lære en nem og sjov teknik til at fremstille billeder på samt at komme i berøring med sin kreativitet, og skabe grobund for kunstnerisk udfoldelse.

