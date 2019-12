Se billedserie Lars Corvinius Olesen er presseansvarlig hos Veganerpartiet, der ikke stod bag morgenens demonstration, men sympatiserer med dens hovedmotto. Foto: PR-foto

Aktivister: Man glemmer fuldstændig dyrene

Ringsted - 19. december 2019 kl. 12:58 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var en uafhængig gruppe af demonstranter bestående af veganske aktivister, der her til morgen var mødt op foran Danish Crowns svineslagteri i Ringsted for at gøre opmærksom på »forældede produktionsvilkår«, som det lyder i den pressemeddelelse, der blev sendt ud til medierne.

Nogle, men langt fra alle demonstranter har tilknytning til Veganerpartiet, der forholder sig kritisk overfor produktion, forarbejdning og spisning af kød.

- Det her går udover levende dyr. Vi protesterer over, at man kan producere dyr. Det handler om effektivitet, og om, hvordan man kan fremavle dyr hurtigst muligt for at tjene penge. Og i det løb glemmer man fuldstændig dyrene, siger Lars Corvinius Olesen, kommunikations- og presseansvarlige i Veganerpartiet, om demonstrationen, han i øvrigt selv var med til.

- Jeg var ikke en af dem, der blokerede, men jeg observerede demonstrationen fra sidelinjen, siger han og slår samtidig fast, at Veganerpartiet aldrig opfordrer til ulovligheder som morgenes demonstration.

Første i Danmark Demonstration var sin første af sin slags i Danmark. Det både glæder og undrer Lars Corvinius Olesen, der trods ulovligheden i demonstrationen, sympatiserer med dens hovedargument om at sætte fokus på uhensigtsmæssige produktionsvilkår.

- Demonstrationen i morges var historisk. Det her sket mange gange i udlandet, men som verdens største svineproducerende nation, er det lidt underligt, at den ikke har været her før, siger han og uddyber:

- De har efterlignet nogle lignende demonstrationer i udlandet, hvor man spærrer indgangen til slagterierne. Det gjorde de selvfølgelig for at gøre opmærksom på, hvor meget dyrene lider under vores madvaner, siger han, inden han slår fast, at det er hip som hap, hvorvidt svinet er økologisk eller konventionelt.

- Det var vilkårligt, at det lige var Danish Crown i Ringsted. De økologiske frilandsgrise bliver slagtet på samme måde, som de konventionelle. Det kan godt være, at værdikæden ændrer sig en lille smule, for det er muligt, at dyrene har lidt bedre vilkår. Det er stadig samme procedurer, dyrene skal igennem, så hvorfor slå noget, der har haft et godt liv, ihjel?

Forældet mad Selv mener Lars Corvinius Olesen - og Veganerpartiet i øvrigt - at man sagtens kan undvære kød: At produktionsmetoder såvel som madvaner stammer fra gammel tid.

- Hvorfor spiser vi kød? Det gør vi selvfølgelig for at få nogle proteiner, men når man handler i dag, kan man sagtens købe plantealternativer, der er ligeså proteinholdige. Det er både vores kulturelle madvaner, men også produktionsmetoderne, der er beskæmmende, siger han og slår fast:

- Vi er på vej mod et paradigmeskifte. Fra at vi opfatter dyr som noget man kan eje og spise, begynder vi langsomt at få øjnene op for, at produktionen er dybt ubæredygtig og uforsvarlig, at vi er nødt til at lade være. Ikke om lidt eller snart, men nu.

Hvad med julen? Selv spiser Lars Corvinius vegansk året rundt, men hvad med julen, hvor end ikke indædte plantespisere kan nære sig fra at lade kødet indtage tallerkenen?

- Op til jul skal vi ikke bare behandle os selv og vores familier godt, men også dyrene. Jeg fejrer selv jul med min familie, der ikke er veganere, mens jeg stædigt forsøger at indføre vegansk risalamande og imiteret and »Mock Duck« begge lavet på soya.

- Vi har ti hofretter i Danmark, der alle er lavet på kød, men lige nu findes der et hav af alternativer. Det er bare om at gribe dem.

