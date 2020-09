På generalforsamlingen er der tradition for at hædre Natteravne, der har gået et antal ture deleligt med 25. I år var det (fra venstre mod højre) Janne Frederiksen (100), Eva Jensen (25), Henning Hartvig (100 og Årets Natteravn i Natteravnene i Ringsted), Inger Astrup (250) og Bent Emil Hansen (275). Derudover havde Marlene Mølholt gået 25 gange og Finn Andersen 50 gange, men de kunne ikke deltage i generalforsamlingen. Privatfoto

Aktive natteravne blev hædret

Ringsted - 18. september 2020

Natteravnene i Ringsted har holdt generalforsamling med deltagelse af 12 af de 50 Natteravne.

Formand Leif Marstrand aflagde beretning om det forgangne år og fremhævede blandt andet, at Natteravnene har været aktive fredage og lørdage nætter (bortset fra nedlukningen i foråret pga. covid-19), til gavn for de unge, deres forældre og Ringsted.

Leif Marstrand kom med en særlig tak til Bent Emil Hansen for hans kæmpestore indsats for Natteravnene i Ringsted. Bent har efter otte år i bestyrelsen valgt at træde ud af bestyrelsen, men fortsætter heldigvis som Natteravn.

Bestyrelsen ser herefter således ud: Leif Marstrand (formand), i bestyrelsen Henning Hartvig (næstformand), Janne Frederiksen (kasserer), Bettina Kjærbye (sekretær) og Lene Andersen, som suppleanter Jette Dam og Mona Olsen, som revisor Søren Hansen og som revisorsuppleant Linda Broen. For tredje år i træk hædrede man Årets Natteravn i Natteravnene i Ringsted, det blev Henning Hartvig, der fik prisen for hans meget store indsats for Natteravnene i Ringsted.

Natteravnene er ansvarlige voksne, der går ture i nattelivet på de steder og tider, hvor de unge er, hvilket i Ringsted vil sige fredag og lørdag.

Natteravnene har et sæt fælles spilleregler over alt i landet optræder derfor ens.

Reglerne går blandt andet ud på, at Natteravnene altid går tre sammen og altid i de gule jakker, og at man aldrig blander sig fysisk i slagsmål eller andre uroligheder, men observerer og om fornødent ringer til politiet.

- Det er sjovt at være Natteravn, det er gratis, det giver god motion, og man bestemmer selv, hvor tit man vil gå ture som natteravn. Nye Natteravne får et kursus over to aftener, hvor man lærer det, man skal kunne som Natteravn herunder introduktion til førstehjælp. Man kan altid få en uforpligtende prøvetur med erfarne Natteravne, påpeger Leif Marstrand.

Næstformand Henning Hartvig kan kontaktes på telefonnummer 22 93 53 42 for en gratis prøvetur.