Aggressiv pløjning står i stampe på femte år

Under skelforretningen i november 2017 blev Havemøllevej målt op af medarbejdere fra landinspektørfirmaet. Kantpælene viser, hvor landinspektøren mener, at grænsen går mellem kommunal vej og privat mark går, og det er den afgørelse, der afventer et civilt søgsmål i retten, som skal være færdigt, før straffesagen mod lodsejerne kan genoptages. Foto: Jens Wollesen

Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER