Aflysninger giver god tid til lokale kunder

Ringsted - 27. marts 2020

Ingen var forberedt på coronavirus, heller ikke Mette og Heinrich Braun fra Baugaarden Living Art, der hele vinteren har flettet piletræer- og skulpturer til den kommende sæson.

Nu er pileplanterne klar til salg, men alle planlagte havemesser er aflyst. Derfor holder de selv åbent på Drisdalsvej 34 i Allindelille nord for Ringsted og byder på frisk luft og gode tilbud.

Kalenderen for foråret var ellers for få uger siden tæt pakket, og det hele skulle kulminere med den første deltagelse på verdens meste prominente havemesse, Chelsea Flower Show, i London. En mangeårig drøm brast, men det får ikke ægteparret til at opgive deres livsværk, og nye initiativer er sat i gang.



- Vi er selv ved at etablere et nyt flettet pilehegn i vores udstilling, og jeg vil i åbningsdagene arbejde på hegnet, så man kan se, hvor nemt og hurtigt man kan flette sit eget pilehegn. Det er simpelt, billigt og så bliver hegnet til en tæt hæk allerede denne sæson, oplyser Heinrich Braun. Pr-foto



- De sidste uger har budt på noget af en rutsjetur for os. Vi var helt klar til at tage på svenske, norske og engelske havemesser, men nu er de alle aflyst, og vores indtægtskilder er væk. Pileplanterne fortjener dog stadig at komme ud og stå i folks haver, og derfor har vi valgt at holde åbent her på Baugaarden med ekstraordinære tilbud, siger ejer Baugaarden Living Art Heinrich Braun i en pressemeddelelse.

De aflyste messer har ikke kun givet et bugnende drivhus men også økonomiske hovedbrud, da virksomhedens indtægt er baseret på messerne. Derfor appellerer Heinrich Braun til alle lokale haveejere, der mærker foråret krible i fingrene om at støtte lokalt:

- Vi kommer til at køre med uhørt lave priser og holder et rigtigt 'brandudsalg' på både piletræer og -skulpturer men også løs pil til gør-det-selv-folket. Indtægten skal, sammen med regeringens hjælp, sikre, at vi klarer os igennem dette forår med skindet på næsen. Vi tror på, at vi kan finde vores kunder i lokalområdet og håber, at de har lyst til at komme en tur ud på landet.

Flet dit eget pilehegn Netop nu er det tid til at flette levende pilehegn, og Baugaarden Living Art har i mange år solgt levende pilebundter til flet-selv pilehegn. En udførlig flettemanual følger med, og så er det bare at gå i gang.

Der vil være åbent lørdag-søndag 28.-29. marts og 4.-5. april og i påskeferien, alle dage fra klokken 10-14.

Hele udstillingen er udendørs, og Heinrich Braun garanterer, at de fastsatte afstandskrav bliver overholdt:

- Vi har mere end 1000 kvadratmeter udstillingsområde under åben himmel. Vi vil sørge for, at der er behørig afstand mellem kunderne, og der vil være mulighed for at vaske hænder. Vi plejer at servere kaffe og kage til lignende arrangementer, men det har vi droppet denne gang for at minimere smitterisikoen.