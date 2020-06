Jan og Anne Marie Madsen er afklaret med salget af LifeClub Ringsted, men er ærgelig over, at processen blev lidt forhastet. Arkivfoto: Mik

Ringsted - 24. juni 2020 kl. 19:15 Af Peer Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ringsted: Gennem mere end 20 år har træningscentret LifeClub haft til huse i Ringsted, først på Næstvedvej og senere på Vestervej, men fra den 8. juni var det slut.

Denne dag skrev indehaverne af LifeClub Ringsted, Anne Marie og Jan Madsen, der betyder, at LifeClub Ringsted nu hedder Fit&Sund Ringsted.

- Til at begynde med havde vi over for en konsulent fra en leverandør ytret ønske om en form for samarbejde med andre for at få en bedre synergi. Vi fandt så ud af, at Fit&Sund Ringsted havde samme tanker. Efter forhandlinger frem og tilbage blev det så til, at Fit&Sund overtog LifeClub, fortæller Jan Madsen.

- LifeClub og Fit&Sund har fælles dna og de to centre har en profil, som passer godt sammen. Derfor er jeg afklaret med, at Daniel Hedemann og Valdemar Maintz fra Fit&Sund nu har overtaget driften, og at det foregår i »vores« lokaler på Vestervej 2A, tilføjer han.

Forhastet proces Selvom Jan Madsen er afklaret med salget af LifeClub Ringsted, er han lidt ærgerlig over, at processen blev lidt forhastet.

- Som alle andre fitnesscentre var LifeClub lukket ned under coronaen, og salget har egentlig heller ikke noget med den at gøre. Alligevel blev vi taget lidt på sengen, fordi der kom melding om, at vi måtte åbne igen. Fit&Sund havde ikke noget sted at være, så den 8. juni underskrev vi aftalen og den 9. juni fik medarbejderne besked, siger han.

- Vi havde egentlig regnet med, at fitnesscentrene først ville åbne igen til august, og derfor troede vi, at vi havde god tid til at informere alle implicerede og til at lave nogle forbedringer i centret. Omstændighederne gjorde bare, at vi var nødt til at haste tingene igennem, og det er jeg ked af, erklærer Jan Madsen.

Medarbejderne med I dialogen med Fit&Sund var det vigtigt for Jan og Anne Marie Madsen, at LifeClubs medarbejder følger med over i Fit&Sund.

- Nogle af medarbejderne har været med i mange år, så det var essentielt, at de fortsætter. Også for vores mange medlemmer, som har været meget loyale gennem de mere end 20 år i Ringsted, er det vigtigt, at det er et personale, som de kender og er tryg ved, siger Jan Madsen.

- Jeg er meget tilfreds med, at Fit&Sund nu har overtaget medlemmer og personale, og derfor kan vi afslutte kapitlet i Ringsted med god samvittighed, tilføjer han.

Anne Marie og Jan Madsen havde, udover centret i Ringsted, et LifeClub center i Roskilde.

Dette center fortsætter som hidtil.