Lars Nielsen med butikkens helt egen rom. Motiverne på etiketten er her fra Torvet. Foto: Bodil Pinholt

Afholdsmænd og torverenovering på rometiketter

Romentusiaster og andre, der gerne vil nyde den gyldne drik, har nu mulighed for at få noget helt unikt, idet Skjold Burne, Ringsted har fået sin helt egen rom. Det er netop landet i forretningen i Nørregade.

Lars Nielsen, indehaver af Skjold Burne, er glad for, at han nu kan tilbyde denne specielle rom

- Hvis jeg skulle lave den, skulle det være nu, for næste år må man ikke kalde det rom, forklarer Lars Nielsen.

Det skyldes, at det fra først i det nye år ikke længere er tilladt at kalde de gyldne dråber rom, hvis der er tilsat mere end 20 gram sukker per liter. Der er tilsat 40 gram sukker i den rom, Som Skjold Burne har fået blandet.