Afgørelsens time for hus ved stor sø

Ringsted - 08. september 2021 kl. 13:29 Af Kasper Frank Kontakt redaktionen

Der mangler fortsat en stor sum penge, men lige så snart, byrådet nikker til projektet, vil styregruppen jagte de sidste millioner.

Sådan lyder det fra formanden for den styregruppe, der arbejder på at få et naturhus opført i Vrangeskov.

Politikerne i Ringsted Byråd skal på mandag tage stilling til, om man vil arbejde videre med planerne om et naturhus i ved Haraldsted Sø i Vrangeskov.

Styregruppen fra Landsbyklyngen Søskovlandet har i en længere periode arbejdet grundigt på at forberede huset, og nu er det tid til at præsentere projektet for byrådet.

- Når vi har positiv stillingtagen fra byrådet om, at de gerne vil være projektholder og ejer af huset, så er vi klar til at sende ansøgningerne af sted. Så skal vi nok få rejst resten af kapitalen. Vi har indledt dialog med de fonde, vi tidligere har samarbejdet med. Men det kræver, at kommunen bliver ejer af projektet, for ellers bliver det ikke til noget i nærmeste fremtid, som jeg ser det, siger Ulrich Hjort Hansen, formand for Landsbyklyngen Søskovlandet.

Det er ikke første gang, politikerne drøfter naturhuset, men processen er nu så langt fremme, at byrådet blandt andet skal afklare, om Ringsted Kommune vil gå videre som en aktiv del af projektet.

Mangler 4,5 mio. kr. Formanden for styregruppen, Ulrich Hjort Hansen, ser frem til at komme et skridt nærmere en afklaring.

- Vi håber, at tre års arbejde bærer frugt. Der er allerede fundet 7,7 millioner kroner til projektet, og vi håber også, politikerne synes, det er en god idé, siger han.

Realdania har sammen med Lokale- og Anlægsfonden og DGI givet tilsagn om 4,5 millioner kroner, mens Ringsted Lærerforening bidrager med 252.000 kroner. Derudover har byrådet afsat tre millioner kroner i budgettet i 2023.

Kommunen vurderer, at de årlige omkostninger til driften vil ligge på 190.000 kroner.

Succesprojekt inspirerer Til selve opførelsen af huset mangler der omkring 4,5 millioner kroner, som styregruppen skal finde. Her har man søgt inspiration i et lignende projekt på Røsnæs, som der på mandagens møde vil blive draget paralleller til.

- De er bare 3-4 år foran os og har rigtig gode erfaringer med et tilsvarende byggeri, som er blevet en kæmpe succes. Her samarbejder Kalundborg Kommune med den lokale styregruppe, og det har blandt andet ført til øget turisme. De arbejder allerede videre med at udvikle projektet yderligere, siger Ulrich Hjort Hansen.

Sådan ser Røsnæs Naturrum ud. Det er de samme arkitekter, der har tegnet forslaget til naturhuset i Vrangeskov. Foto: Peter Andersen

En af parallellerne er blandt andet, at turen rundt om Røsnæs er på 25 kilometer ligesom Ringsted Oplevelsessti, og selv om Ulrich Hjort Hansen ikke vil gå så langt at kalde naturhuset i Vrangeskov for en potentiel turistmagnet, føler han sig sikker på, at huset vil blive en succes.

- Ringsted Kommune kan få ny plads på landkortet, og vi ved, at der er behov og efterspørgsel på sådan et hus, siger Ulrich Hjort Hansen.

Naturhus vækker debat Naturhuset er tiltænkt en placering i skrænten ved det gamle traktørsted ved Haraldsted Sø i Vrangeskov.

En af de politikere, der har tænkt sig at stemme for projektet er Kristendemokraternes Finn Andersen. Han er selv med i projektets styregruppe.

- Det er et fantastisk projekt, som vil give et løft til hele Ringsted, siger han.

Også Radikale Venstres byrådsmedlem bakker op.

- Personligt er det en sag, der står mit hjerte nær, og som jeg vil arbejde for. Jeg håber, at mange vil bakke op, men der er ikke noget, der er afgjort, siger Torben Lollike.

En af kritikerne er Ringstedlistens Lars Tegl, som på seneste møde i økonomiudvalget gav udtryk for, at huset falder uden for de kommunale kerneopgaver..

Flere borgere har også blandet sig i debatten og givet udtryk for deres utilfredshed over placeringen af skovhuset.