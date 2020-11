Se billedserie De dyre specialdesignede affaldsstativer i Ringsted Kommune har formentlig en kort fremtid foran sig, da der inden for kort tid introduceres affaldssortering i ti fraktioner. Foto: Jens Wollsen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Affaldsbombe løst med plastspande Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Affaldsbombe løst med plastspande

Ringsted - 25. november 2020 kl. 08:00 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen

Der var ærgrelse og tænders gnidsel at spore, da politikerne i Klima- og Miljøudvalget i Ringsted Kommune tidligere på året opdagede, at Ringsted Kommune med kort varsel stod uden leverandør af affaldsstativer det næste halvandet til to år, indtil en helt ny landsdækkende affaldsordning træder i kraft.

Ikke nok med, at kontrakten med leverandøren led af åbenlyse mangler såsom en ordentlig tidsfrist for at opsige aftalen. Der var tilmed ikke udsigt til, at Ringsted Kommune ikke uden videre kunne erstatte de specialdesignede trefløjede affaldsstativer af stål - som politikerne var særdeles stolte af - med nye stativer magen til. De var simpelthen vanskelige og dyre at fremstille.

Og hvis det skulle lykkes, ville det blive en bekostelig affære for skatteyderne. Der skulle bruges op mod tre millioner kroner for nye affaldsstativer, der højst skulle bruges frem til 2023, hvor det nye system forventes at træde i kraft.

Sparer to millioner Nu er det så lykkes at finde på hvad, der ligner en salomonisk løsning - efter mange behandlinger i udvalget og mange embedsværkstimer spenderet på at undersøge sagen og komme med nye forslag.

Klima- og Miljøudvalget har godkendt, at løsningen bliver, at Ringsted Kommune fremover indkøber cirka 690 todelte affaldsbeholdere af plast til hustande i alle nye boligområder med 25 eller flere rækkehuse eller parcelhuse.

Derudover bliver der indkøbt cirka 100 stålstativer magen til de nuværende, som kan bruges til mindre nye boligområder eller parcelhuse, lige som man vil kunne udskifte defekte stativer.

Prisforskellen på de to affaldssystemer er betragtelig: Stålstativerne koster 5385 per stativ, mens de tofløjede plastikspande koster 500 per styks. Til gengæld er stålstativet af langtidsholdbart materiale og kan sortere i flere fraktioner.

Billigere løsning Med ovenstående løsning vil det besværlige affaldsproblem være løst i en overgangsperiode.

Den nye løsning er væsentligt billigere end det seneste alternativ - indkøb af 525 af de trefløjede specialfremstillede affaldsstativer - som politikerne ellers var blevet præsenteret for. Der kan spares små to millioner kroner ved at benytte sig af den nye løsning.

Hele manøvren ender med at koste en million kroner, som finansieres af brugerne gennem taksterne. Derudover vil der være en lille ekstraudgift til vognmandskørsel.

relaterede artikler

Kontrakt om dyrt skraldestativ var uden opsigelsesvarsel 16. september 2020 kl. 17:36

Skraldefadæse kan ende med plastspande til landsbyer 16. september 2020 kl. 16:31

Byrådsmedlem: En katastrofe at spilde 28 millioner 29. august 2020 kl. 07:45