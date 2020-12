AffaldPlus overtager opgaver på affaldsområdet fra Ringsted Kommune

Partierne bag Ringsted Kommunes budgetaftale for 2020 havde en hensigtserklæring om at arbejde videre med en samarbejdsmodel, hvor driftsopgaver overdrages til AffaldPlus. Mandag aften besluttede Byrådet så endeligt overdragelsen. To medarbejdere fra Ringsted Kommune virksomhedsoverdrages i samme forbindelse til AffaldPlus.

- Jeg er glad for, at Ringsted Kommune beder os om at løse opgaverne. Vi er altid parate til at hjælpe vores ejerkommuner med løsningen af deres opgaver på affaldsområdet, og det giver særlig god mening at løse opgaverne i fællesskab i disse år, hvor der stilles stadigt større krav til kommunernes håndtering af affaldet. Vi glæder os til at tage imod to nye medarbejdere fra Ringsted Kommune og til at levere gode løsninger og service til borgere og virksomheder i Ringsted, siger AffaldPlus' bestyrelsesformand Poul A. Larsen.