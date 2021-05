Peter Secher er forsvarsadvokat og i en ny krimidokumentar af discovery+ undersøger han en række uopklarede drabssager med et kritisk øje på politiets efterforskningsarbejde. Én af de sager er drabet på 37-årige Alice Kansiime i Ringsted i 1997. Foto: Per Arnesen / Discovery Networks Danmark Foto: Fotograf Per Arnesen

Advokat skyder med skarpt mod politiet: Helt utroligt, at mordsag ikke er opklaret

Ringsted - 28. maj 2021 kl. 14:15 Af Alexander de Summer-Brason Welford Kontakt redaktionen

I den nye krimidokumentarserie 'Djævelens Advokat', som er lavet og produceret af discovery+, undersøger forsvarsadvokat Peter Secher en række uopklarede drabssager med et kritisk blik på politiets efterforskningsarbejde.

Én af dem er sagen om det bestialske mord på 37-årige Alice Kansiime fra Uganda i sin massageklinik lidt uden for Ringsted i 1997.

- Det er en sådan en type forbrydelse, der rigtig let går i glemmebogen i Danmark, siger Peter Secher til DAGBLADET på spørgsmålet om, hvorfor han gransker sagen i programmet.

- Man kan gå til uopklarede forbrydelser på to måder: enten kan man bare sætte sig ned og kigge på forbrydelsen og se, om man kan finde ud af, hvem der kunne være gerningsmanden, eller også kan man kigge på nogle folk, som har en profil, der gør, at de måske kunne være interessante at undersøge i forhold til nogle bestemte forbrydelser, og det, jeg egentlig gør i afsnittet om Alice Kansiime, er lidt begge dele, påpeger han og uddyber:

- For det første er der tale om en sag, som er helt utrolig, at den ikke er blevet opklaret. For det andet kaster vi blikket på en mand, som ifølge Kurt Kragh (tidligere efterforskningsleder hos Rejseholdet, red.) er en oplagt kandidat til at have begået den.

Ifølge Peter Secher er der en række pile, der peger på Amagermanden, der er dømt for voldtægt og mord. Han er den mest oplagte kandidat.

- Der er helt sikkert nok i sagen til at sigte ham. Men man skal jo igennem en eller anden form for undersøgelse af, om det kan være ham, og det er jo det, jeg synes, der mangler i den her sag, altså en tilbundsgående og grundig undersøgelse af muligheden for, at det kan være ham, siger Peter Secher.

Sindssyg speciel modus - Sandheden er, at der er ret få mennesker i det her land, som kunne finde på at slå andre mennesker ihjel, og af de mennesker, der kan finde på det, er der ret få, som kunne finde på at gøre det på den måde, som det er foregået med Alice Kansiime. Allerede der har man snævret antallet af mulige kandidater ned til ganske få mennesker, så det er jo nærliggende at kaste et yderst grundigt blik på den mand, siger Peter Secher, der ser en lang stribe sammenfald i Amagermandens modus operandi i relation til det uopklarede drab på Alice Kansiime.

- Det at slå mennesker ihjel er i de fleste tilfælde forbundet med en uro, stress og nervøsitet, så derfor er det tit og ofte noget, der foregår lynhurtigt og pludseligt, og så skynder man sig at flygte. Men det her drab vidner om, at det er en gerningsmand, der har taget sig tid til ikke bare at begå drabet, men også at røve og skjule sine spor efterfølgende ved at lave en brandmaskine. Der må man også bare sige, at det snævrer kandidaterne helt ekstremt meget ind. Der mener Kurt Kragh jo også, at Amagermanden er en oplagt kandidat blandt andet grundet lighederne ved Amagermandens drab på Edith Andrup i 1987, men måden, at finde ud af det på, er jo at lave et tilbundsgående og hæderligt stykke politiarbejde, som jo blandt andet vil være at foretage nogle DNA-undersøgelser, som man tilsyneladende har forspildt chancen for, forklarer Peter Secher og påpeger:

- Det er sikkert reelt nok, at man siden hen med bedre DNA-teknologi har kørt nogle ting fra den her sag igennem systemet, men sådan reelle efterforskningsskridt er der med sikkerhed ikke taget. Det garanterer jeg dig for.

Alt at tabe Hvorfor er der ikke det, tror du?

- Politiet har jo ikke nogen synderlig interesse i at stille sig frem og sige, at vi har klokket i det. For dem er der en interesse i, at sagen går i glemmebogen. Ofrets efterladte bor heller ikke i Danmark, så de stiller sig ikke op og råber, og så er der tale om en mulig gerningsmand, som allerede afsoner en livstidsdom. Der er så at sige alt at tabe ved at tage sagen op prestigemæssigt for politiet. I det lys tror jeg, at den manglende opklaring skal ses, lyder svaret fra Peter Secher.

- Men retfærdighed handler for mig ikke nødvendigvis om, hvad der er godt for politiets prestige, så derfor er det en vældig god sag at tage op i det her program. Det er en sag, der virkelig er egnet til at vise, at der er behov for, at man gør sig umage, også selvom det ikke nødvendigvis sætter en mand længere tid i fængsel. Der er jo nogle efterladte, der har krav på at vide, hvad der er sket med Alice Kansiime, tilføjer han og understreger:

- Ordentlig politiefterforskning er vores garanti for, at uskyldige ikke bliver dømt, men også at skyldige rent faktisk bliver draget til ansvar for de forbrydelser, de begår, især i sager af sådan en kategori her.

Burde Amagermanden efter din mening være politiets hovedmistænkte i sagen?

- Ja. Men jeg vil gerne understrege, at mit job jo ikke er at fælde dom, men at forholde mig kritisk til politiets arbejde, så ja, jeg mener, at han må være hovedmistænkt. Og så ønsker jeg mig indtrængende en ordentlig og redelig efterforskning, som er egnet til at afdække, om det er rigtigt eller forkert, siger Peter Secher og tilføjer:

- Én af mine bekymringer ved at lave det her program har helt klart været, at jeg ville blive slået i hartkorn som én, der bare forsøger at hænge folk ud som skyldige, og det er sådan set ikke min interesse. Jeg er sådan skruet sammen, at jeg interesser mig for beviser, og vejen til sandheden er brolagt med beviser. Jeg er ikke interesseret i at fælde dom på baggrund af følelser. Men jeg vil sige, at jeg er ikke stødt på noget, der peger væk fra Amagermanden her. Jeg er stødt på en masse ting, der peger hen mod ham.

