Ringsted Kommune måler istykkelsen på kommunens søer en gang om ugen. Isen er endnu ikke tyk nok til at kunne færdes på. Arkivfoto

Advarsel: Gå ikke ud på isen

Ringsted - 08. februar 2021 kl. 15:38 Af Susanne Christensen Kontakt redaktionen

Ringsted Kommune og Midt- og Vestsjællands Politi advarer mod at gå ud på isen på kommunens søer, med mindre der tydeligt er skiltet med, at isen er sikker at færdes på, og det er endnu ikke tilfældet.

De fleste steder er isen omkring 8 til 10 centimeter tyk. For at isen skal kunne bære en voksen, skal den være mellem 13 og 18 centimeter, afhængig af forholdene i søen.

I sidste uge har driftsleder hos Vej og Park Bent Bodebjerg kontrolleret tykkelsen på isen i søer og gadekær i Ringsted Kommune ved at måle sprækkernes dybde. Ved alle kontrollerede søer er der sat et skilt op, der advarer mod færdsel på isen.

De store søer, som Haraldsted Sø, skal man holde sig fra, fordi strømninger under isen skaber våger, hvor man kan falde igennem.

Dertil er der flere mindre søer, hvor grundvandet strømmer op nedefra. Fordi det er markant varmere end vandet i søen, tager det længere tid, før isen er blevet de mindst 13 centimeter, der kræves.

I slutningen af ugen vil Vej og Park endnu en gang måle isens tykkelse, og det vil muligvis ændre nogle af skiltene. Grøn Guide Lars Berndt opfordrer desuden til at se Trygfondens video, Isen er usikker (https://www.youtube.com/watch?v=wy9V3Dq9t3Y), som viser hvordan man redder sig i land, hvis man alligevel skulle være uheldig og falde i.

Mandag morgen meddeler Flemming Neldahl på Vigersteds Facebook-gruppe, at han har været ude for at måle tykkelsen på den lokale sø. Her er istykkelsen mellem 9 og 10 centimeter, så det er endnu ikke tilstrækkeligt.

Han oplyser, at han vil gentage målingen om et par dage og kontakte kommunen, hvis isen har nået den tilstrækkelige tykkelse til, at færdsel på isen er forsvarligt.