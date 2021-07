Erik Grip underholder ved arrangementet. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

AOF inviterer til smørrebrød og fællessang

Ringsted - 16. juli 2021 kl. 10:52 Af Niels Nedergaard Kontakt redaktionen

Knapt nok har AOF Sydvest Sjælland lanceret programmet for efterårets kurser, før de er klar med et spritnyt tiltag.

Corona-nedlukningen medførte en række aflyste arrangementer landet over, og i stedet måtte folk sidde inden døre uden at være samlet med mange mennesker.

Men under coronaen blev fællessang hver for sig skabt af DR et stort hit blandt mange danskere, og nu vil AOF Sydvest Sjælland tage initiativet til nye højder og føre fællesskab ud i de fysiske rammer ude i virkeligheden.

Derfor inviterer organisationen i løbet af efteråret til fællessang og smørrebrød, hvor der dog stadig vil være et begrænset antal deltager grundet omstændighederne under coronapandemien.

- Der vil blandt andet være fællessang og et anderledes foredrag af Erik Grip (musiker, red), der bliver tilrettelagt helt specielt for AOF. Det handler for os om, at vi skal synge sammen. Fællessang kan det, at det kan løfte humøret og skabe en god stemning, og du kan få meget mere med hjem end, hvad du ellers kunne have forventet sig, siger Lene Wibroe, der er administrativ medarbejder hos AOF Sydvest Sjælland.

Vil samle folk igen

Det er især tanken om at få folk samlet igen og deltage i et stort fællesskab, som har været et af hovedpunkterne hos AOF Sydvest Sjælland, da de satte sig ned og planlagde efterårets arrangementer med fællessang og smørrebrød. Det er dog også vigtigt for organisationen, at de får sat gang i aftenskolen igen.

Derfor ser Lene Wibroe også frem til at kunne være en del af de kommende arrangementer, hvor der dog kun vil være plads til 30 mennesker.

- Formålet er naturligvis at kickstartet aftenskolen igen med fællessang, røverhistorier og noget god musik i ørerne og noget mad i maven. Det handler jo også om at få samlet folk igen, afslutter hun.

Man kan læse meget mere om alle AOF Sydvest Sjællands kurser inde på deres hjemmeside, aof.dk, hvor du også vil kunne booke adgang til de forskellige kurser.

Første omgang fællessang og smørrebrød vil blive holdt 22. september.