Skoleleder Bente Jeppesen ses her ved indgangen til det nye kontor på Nørretorv. Foto: AOF

AOF er flyttet til Nørretorv

Ringsted - 15. april 2021 kl. 09:28 Kontakt redaktionen

Mens coronavirus har medført restriktioner har AOF flyttet sit kontor til Nørretorv 30, 1. i Ringsted.

Covid-19-restriktionerne har nu åbnet mulighed for udendørsaktiviteter. Det betyder, at AOF's meget velbesøgte sporhold samt lydighed- og agilityhold, hvor der tilbydes træning for både hvalpe og voksne, igen kan træne udendørs på Langøre i Slagelse. Ydermere er der spændende kurser om vild mad i naturen og naturens spisekammer.

AOF Sydvest Sjælland, som dækker Ringsted, Sorø og Slagelse Kommuner, har også et online Rosé kursus, og meget mere. Man kan se alle tilbud på AOF's Facebook side, som er opdateret med sidste nyt.

- Vi er så glade for, der er givet mulighed for, at igen få gang i vores udendørs aktiviteter, og ser frem til at der åbnes op for flere af vores aktiviteter, siger skoleleder Bente Jeppesen.

I den kommende tid vil der være mulighed for at tilmelde sig til den store »Strikkecamp Storebælt«, som holdes medio juni, og man håber, at man også snart kan tilbyde indendørs kurser, busture og andre oplevelser.

- Jeg glæder mig allermest til at møde vores kursister igen. Dem har vi i den grad savnet, tilføjer Bente Jeppesen.

Formand Rosa Demuth glæder sig over, at AOF Sydvest Sjælland nu har en aktiv Facebook profil, hvor hun glæder sig til at møde alle interesserede.

Man er også velkommen til at kontakte AOF på telefon, hvis man vil deltage i et kursus eller have tilsendt forårskataloget.