Hanne Hyldgaard er formand for Ældrerådet i Ringsted. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Ældrerådsformand: Jeg er ked af det

Ringsted - 24. maj 2018 kl. 14:32 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hanne Hyldgaard, der er formand for Ældrerådet i Ringsted Kommune, har svært ved at forstå, hvad det er, Ringsted Kommune er i gang med, når administrationen foreslår at lukke de ældres aktivitetscenter, Hyldegården, og samle det med kulturhusets aktiviteter i Anlægspavillonen.

- Jeg blev meget overrasket og ked af det, da jeg læste det i DAGBLADET i går. Nu er der lavet et sådan område, hvor der foregår så mange ting for ældre, og der er skabt et miljø, som er værdigt for Ringsted, og så vil man lukke det. Der bor ældre mennesker i området, og der bliver lavet mad, som ældre medborgere kommer til. Hvis man lukke Hyldegården, vil man faktisk skære det fra, vurderer hun.

Hanne Hyldgaard understreger, at hun alene giver udtryk for sin egen holdning, da Ældrerådet endnu ikke har drøftet sagen.

- Jeg kan ikke se, at der har været et oplæg, og det skal vi se på, når det kommer. Men jeg må sige, at jeg er meget bekymret, siger hun.

Hun minder om, at Hyldegården er tæt knyttet til de ældreboliger, der ligger i området. Hanne Hyldgaard forudser også, at det er de ældre, der vil blive skubbet ud, når der opstår kamp om lokalerne i Anlægspavillonen.

- Hvor skal alle de mennesker være? Hvor skal de ældre være? Vil ældre fortsat komme og lave mad i Anlægspavillonen? Jeg kan ikke se det, lyder det fra formanden.

