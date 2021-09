Ældre mand overfaldet af knallertbøller - politiet vil gerne høre fra ham

Vidner har meldt sagen til politiet. Det bekræfter Midt- og Vestsjællands Politi over for DAGBLADET Ringsted.

- Vidner har set et overfald på en ældre mand. Det drejer sig om to unge fyre, som kører på knallert på fortovet. Den ældre mand har formentlig påtalt det, hvorefter de har overfaldet ham, fortæller vagtchef Arne Aabech.

Ifølge vagtchefen har vidnerne fortalt, at den ældre mand forsøgte at tage billeder af overfaldsmændene med sin mobiltelefon, men at de to unge mænd tog telefonen fra offeret for at kaste den ned på jorden.