Ældre Sagen forlænger lukkeperioden

Det meddeles her, at lukkeperioden for indendørs forsamlinger forlænges til den 1. september 2020.

Dog kan vandringer og gåture med overholdelse af regeringens retningslinjer gennemføres.

Det betyder, at der skal være to meter til andre personer, at man kun må være det antal personer, som regeringen til enhver tid har udmeldt, at man er opmærksom på håndhygiejne, og at man hoster i albuen eller i et papirlommetørklæde.