Ældre Sagen advarer om langsigtede konsekvenser

Ringsted - 20. juni 2020 kl. 18:03 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For eksempel: At ældre ville miste praktisk hjemmehjælp, at plejehjemsbeboere ikke ville få besøg, at ældre ville blive mere ensomme, og at nogle kunne ende med at dø eller miste vitale funktioner.

- Vi efterlyser, at der skabes bedre mulighed for kontakt mellem pårørende og ældre, naturligvis med respekt for de gældende regler om hygiejne og afstand med videre, pointerede Ældre Sagen dengang.

Tolkes for stramt

Siden har det vist sig, at flere plejecentre tolker Sundhedsstyrelsens anbefalinger for stramt.

Ældre Sagen peger på, at isolation af svage ældre er gået for vidt, når beboere nogle steder var afskåret fra at være sammen med andre beboere, selv om ingen var smittet.

Ældre Sagen opfordrer til, at plejecentrer fortsat finde måder, ældre kan samles på.

Ældre Sagen har også peget på langtidskonsekvenser af besøgsforbud. For eksempel dyb ensomhed eller at demente ikke kan kende deres pårørende efter lang tids fravær.

Tænk ud af boksen

- Så længe Sundhedsstyrelsens anbefalinger om to meters afstand og eventuel brug af værnemidler overholdes, bør besøg af pårørende ikke udgøre en forøget risiko, lyder anbefalingen.

Plejecentrene opfordres i det hele taget til at tænke ud af boksen og hjælpe beboerne med for eksempel videoopkald til deres pårørende.

Endelig må kritisk syge eller døende beboere ikke må nægtes besøg af pårørende. Sidstnævnte løftede pegefinger afspejles også en bekendtgørelse, der siden er udstedt af Sundhedsministeriet.

Kilde: aeldresagen.dk

