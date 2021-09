Ældre Sagens formand, Lise Bjerglund, ærgrer sig over, at kommunen ikke længere vil tillade foreningen at bruge træningsmaskinerne i Knud Lavard Centret. Foto: Bodil Pinholt

Send til din ven. X Artiklen: Ældre Sagen: Mere end 400 borgeres motion er i fare Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Ældre Sagen: Mere end 400 borgeres motion er i fare

Ringsted - 04. september 2021 kl. 05:39 Af Mads Dam Bendtsen Kontakt redaktionen

Ringted Kommune har sagt stop for, at frivillige kan låne lokalerne med træningsmaskiner på Knud Lavard Centret. Det slider for meget på dem, mener kommunen.

Det rammer Ældre Sagen Ringsted hårdt. De arrangerer nemlig motion og genoptræning for mere end 400 af dens medlemmer i netop de lokaler.

- Medlemmerne er kede af det og ærgrer sig gul og blå. De har virkelig været glade for muligheden for at træne, siger formand for Ældre Sagen Ringsted Lise Bjerglund.

- Vi har haft en god aftale med kommunen om, at vi måtte låne lokaler i Knud Lavard Centret uden for normal arbejdstid for at tilbyde ældre borgere i Ringsted træning en gang om ugen. Og det har været en stor succes, siger Lise Bjerglund om den træning, Ældre Sagen i flere år har arrangeret i Knud Lavard Centrets træningslokaler.

Den ugentlige træning for cirka 400 af Ældre Sagen Ringsteds medlemmer har været lukket ned under coronaudbruddet, så mange havde glædet sig til at vende tilbage til træningen nu her. Det sker dog ikke, efter at kommunen har besluttet at udelukke frivillige fra lokalerne med træningsmaskiner.

- Mange savner at kunne træne under forhold, som er gode for dem både fysisk og økonomisk. Det har været en ren win-win-situation. Kommunens fysioterapeuter har kunnet henvise ældre borgere, der har gavn af yderligere træning, til at kunne fortsætte hos os et sted, hvor de er fortrolige med maskinerne. Og så har vi stillet vores frivillige til rådighed for at sørge for, at maskinerne blev betjent på den korrekte måde, siger Lise Bjerglund.

Alice Morsbøl, centerchef i Social- og Sundhedscenter, fortæller om årsagen til, at lokaler med træningsredskaber ikke længere bliver udlånt til frivillige:

- Der er et større slid på maskinerne, og vi oplever, at når frivillige har lånt maskinerne, skal de kalibreres oftere, fordi der bliver lavet om på indstillingerne på dem. De er ikke altid, som da vi forlod dem. Efterhånden som vores maskinpark bliver mere avanceret, udfordrer det os i stigende grad. Der er også mere vedligehold, fordi sliddet er større, jo flere der bruger dem. Derfor skrider vi til, at vi bliver nødt til at forbeholde vores lokaler med træningsredskaber til borgere i kommunalt regi, siger hun og fortæller, at det ikke kun er det øgede slid på maskinerne, men også det stigende behov for genoptræning i det kommunale regi, der gør, at kommunen må udelukke frivillige fra træningsmaskinerne.

Det giver Lise Bjerglund ikke meget for.

- Jamen, maskiner bliver slidte. Hvis en kommune investerer i træningsmaskiner, bør man lade folk træne mest muligt. Og vi har ikke fået nogle henvendelser om, at vores medlemmer har ødelagt eller nedslidt en maskine. Jeg ønsker, at kommunen genovervejer sin beslutning og giver os lov at bruge maskinerne igen, siger hun.

Alice Morsbøl oplyser, at frivillige til gengæld kan låne gymnastiksalene i Knud Lavard Centret. Det får ikke Lise Bjerglunds arme op over hovedet.

-Det er bedre end ingenting at kunne låne gymnastiksalene. Men vi har i forvejen masser af fysisk aktivitet; folkedans, qigong og gymnastik. Det er salene med instrumenterne, som vi har været meget glade for at kunne låne. De giver en anden form for træning, siger hun.

I et brev sendt til borgmesteren, gruppeformændene i byrådet og DAGBLADET skriver Lise Bjerglund således:

»Ældre Sagen har i en årrække ved hjælp af frivillige stået for genoptræning og motion af ældre medborgere. Vi er desværre blevet udelukket fra at fortsætte dette arbejde, indtil der er truffet beslutning om den fremtidige brug af lokaler og motionsmaskiner i KLC (Knud Lavard Centret, red.)«

»I de sidste 10 år har mere end 400 borgere i Ringsted Kommune på nuværende tidspunkt af året fået besked om, at de kan gennemføre en ugentlig træning på KLC. En ordning, som har været en stor succes, og som skiftende byråd har rost og tilkendegivet, at den giver besparelser for kommunen. Formålet med ordningen er nemlig at forebygge skavanker hos de ældre og derved mindske tab af funktionsevne med deraf følgende behov for yderligere kommunal behandling. Derfor har kommunen gennem alle årene henvist borgere til den træning, som Ældre Sagen har stået for.«

»Det grundlæggende problem er, at træningskapaciteten på KLC ikke er tilstrækkelig stor i forhold til den stigende ældrebefolkning. Dette problem løses ikke ved at nedlægge en velfungerende aktivitet.«

Men det mener Alice Morsbøl ikke er rigtigt.

- Til vores kommunale opgaver kan vi fint være der (Knud Lavard Centret, red.). Vi har udvidet åbningstiden, så indtil videre er det okay.