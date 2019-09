Det er her i den nedlagte spillehal på Rugvænget i Ringsted, at afpresningen skal have fundet sted. Fotos: Victor Viemose

Ægtepar på anklagebænken: Spillehalsejer snød og bedrog os

En 58-årig mand fra Ringsted og en 58-årig kvinde fra Køge nægtede sig ved retten i Roskilde tirsdag begge skyldige i anklager om, at de skulle have afpresset en 66-årig mand fra Frederikssund for fem millioner kroner.

Et ægtepar med bopæl i henholdsvis Ringsted og Køge afgav tirsdag forklaring ved Retten i Roskilde i en sag om afpresning for fem millioner kroner. Ægteparret er tiltalt for at have sendt tre københavnske mænd i byen for at afpresse en 66-årig mand fra Frederikssund. Ifølge anklageskriftet skal mændene, som også var at finde på anklagebænken ved tirsdagens retssag, blandt andet have truet den 66-årige med en pistol-lignende genstand mod panden og en bilnøgle mod øjet i en lukket spillehal i Ringsted. Alle fem tiltalte nægtede sig skyldige, da anklager Andreas Dahl læste tiltalen op.

