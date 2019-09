Mange borgere efterlyser liv på Torvet, men det ser ud til, at de nuværende vedtægter er en barriere. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Ægtepar mister tilladelse til at opsætte pølsevogn efter 14 dage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ægtepar mister tilladelse til at opsætte pølsevogn efter 14 dage

Ringsted - 13. september 2019 kl. 17:01 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I små 14 dage har ejerne af Baghuset i Ringsted, Jette og Kenneth Edelmann, gået og glædet sig til, at de skulle udvide deres aktiviteter med en pølsevogn på Torvet mandag 7. oktober.

Drømmen blev dog sat på stand by i dag, fredag 13. september, da de kort før middag modtog en mail og en opringning fra Ringsted Kommune.

»Vi fik at vide, at kommunen måtte trække vores tilladelse tilbage. Grunden var, at der ikke må stå en pølsevogn alligevel, og det undrer os, at der ikke må det, da der kan serveres mad på selve torvet fra cafeerne. Der blev fortalt, at der var kommet en klage efter vores Facebook opslag, og at man øverst oppe på kommunen derfor trak vores tilladelse tilbage«, skriver Kenneth Edelmann i et opslag i Facebook-gruppen »Dit og mit Ringsted«.

Han tilføjer: »Kan simpelthen ikke forstå at de ikke er glade for, at der sker noget i Ringsted og at vi får nogle fra kommunen ud på arbejdsmarkedet. Alt er på plads, var klar til at åbne mandag d. 7. oktober kl. 11. Der holder en ostebil og en fiskebil på Torvet. Det må da være fedt at få en pølsevogn til Ringsted. Ja undskyld, vi kan sku ikke forstå det«, og reaktionerne på opslaget bakker ham op i den undren.

Borgmester Henrik Hvidesten (V) bekræfter den kaotiske udvikling i sagen over for DAGBLADET fredag eftermiddag.

- Der er desværre sket det, at der er opstået tvivl om der må stå en pølsevogn på Torvet. Vi er ikke sikre på, at det falder inden for de vedtægter for Torvet, som Klima- og Miljøudvalget godkendte sidste. Administrationen har været for hurtigt ude med deres tilladelse, og det må selvfølgelig ikke ske. Nu skal vi have fundet en løsning hurtigst muligt, og jeg har allerede været i kontakt med formand for Teknik-og Miljøudvalget Torben Lollike (R), så udvalget kan drøfte sagen på deres næste møde på torsdag, siger borgmesteren.

Han er selv af den overbevisning, at der skal være plads til en pølsevogn på Torvet i Ringsted.

- Min opfordring er, at der bliver fundet en hurtig løsning på problemet, og hvis der skal en politisk ændring til, så må udvalget se, om de ikke kan finde en løsning på torsdag, så vi kan leve op til vores oprindelige tilsagn, siger Henrik Hvidesten.