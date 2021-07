Se billedserie Der er stadig rester fra det gamle møllehjul at finde ude på Høm Møllevej. Foto: Anders Ole Olsen

Ægtepar med store planer for historisk mølle

Ringsted - 04. juli 2021 kl. 08:13 Af Niels Nedergaard Kontakt redaktionen

Tilbage i 1947 blev Høm Mølle ved Ringsted nedlagt. Men faktisk indeholder møllegården og området omkring en helt særlig historie, der har rødder helt tilbage fra renæssancen, hvor Høm Mølle blev opført i 1530 og senere blev overdraget til privatejendom i 1664 under enevælden.

Ægteparret Dennis Johansen på 39 år og Marcella Dideriksen på 36 år vil forsøge at genskabe dele af fortællingen, så gæster i fremtiden kan tage en tur i tidsmaskinen og kigge tilbage på møllens historie.

Parret har således opkøbt den store ejendom på Høm Møllevej 13, der har et grundareal på hele 93.822 kvadratmeter, mens selve hovedbygningen rummer mellem 363-464 kvadratmeter. Og både Dennis Johansen og Marcella Dideriksen har store planer for møllegården

- Vi er stadigvæk meget tidligt i processen, men vi håber på at kunne få etableret en gårdbutik eller en lille vaffelbar. Det kunne være hyggeligt. Vi vil gerne skabe noget, hvor man kan komme ned og opleve den fantastiske natur. Oplevelsesstien starter og slutter her, så det kunne være et ideelt godt sted, hvor man kan komme ned og spise en is eller få en vaffel, siger Dennis Johansen med et smil på læben, mens Marcella Dideriksen nikker ved siden af ham.

Flere års arbejde venter Planen er lagt, men før grunden kan stå færdig og trimmet, kan der gå op til flere år. Parret skal nemlig også selv bo på stedet, og derfor er de begge klar over, at der venter et stort renoveringsarbejde, inden de kan byde gæster velkommen.

Derfor er det også svært for Dennis Johansen og Marcella Dideriksen at sætte en dato på, hvornår den historiske attraktion står klar med spritnye gange og vægge.

- Vi har en slags plan inde i hovedet, der siger, at huset om 10-15 år vil stå færdigt med alle de rum og enheder, vi påtænker, men vi ved det ikke helt endnu, siger Marcella Dideriksen, inden Dennis Johansen supplerer hende:

- Jeg tænker, at vi inden for et til to år, burde være nogenlunde på plads selv. Lige nu er vi i gang med at etablere et sted, hvor min far kan bo, og så skal vi også have fikset et sted, hvor vi selv kan bo, uddyber Dennis Johansen.

Vandmøllen består Til trods for, at der ikke er meget mølle at kunne se ude på Høm Møllevej, kan man alligevel få et snært af de gamle tider. Vandmøllen på ejendommen står nemlig fortsat, hvor vandet løber ud i Ringsted å.

Netop vandmøllen og de øvrige værdigenstande tilbage fra den oprindelige møllegård er noget, som Dennis Johansen og Marcella Dideriksen ønsker at bevare, så de kan fremvise de tilbageværende dele, når grunden står færdigbygget.

- Vi har tænkt rigtig meget over, om vi kan få nogle af de helt gamle tegninger frem og måske hænge dem op, så vi skaber noget historie omkring dem. Nu ligger det gamle møllehjul også på den anden side af vejen. Det overvejer vi også, om vi skal beholde, så vi kan have det som en slags arkitektur og bruge det til udstilling. Det kunne være rigtig fedt at få noget af historien frem i det hele, lyder de afsluttende ord fra Dennis Johansen.

Allerede nu kan man tage ud til Oplevelsesstien, der strækker sig fra netop Høm Mølle og langs Ringsted Å mod nord. Samtidig kan man måske få en lillebitte snært af renoveringsarbejdet ude ved møllegården.