Ægtepar fra byen driver økologisk gårdbutik

Ringsted - 13. august 2021 kl. 17:52 Af Niels Nedergaard Kontakt redaktionen

gYRSTINGE: De har begge boet store dele af livet i storbyen, hvor de begge har været vant til at befinde sig i menneskestrømmen og i de livlige gader.

Men i 2015 valgte ægteparret Hans og Birgitte Larsen på henholdsvis 61 år 56 år at rykke træpælene ud på landet, hvor de siden har drevet en økologisk gårdbutik ude på Gårdstoften små ti kilometer udenfor Ringsted.

På gårdsbutikken sælger Hans og Birgitte alt lige fra lam og gris til gotlænderfår. Fælles for alle produkterne er dog, at alt skal være økologisk.

Formålet med gårdsbutikken er nemlig hverken at tjene penge i dyre domme eller spise alt maden selv, når dyrene er blevet slagtet. I stedet handler det for Hans og Birgitte om at give dyrene det bedst mulige liv, og derfor har ægteparret dyrevelfærd i tankerne hver eneste dag, når de møder op på arbejde.

- Vi gør det på en måde, så dyrene har det absolut optimalt. Vi forsøger at gøre det på samme måde, som de ville leve i den frie natur. Vi giver dem så gode betingelser, som vi kan. Selvfølgelig kan vi ikke lade dem gå og passe sig selv helt frit, men de skal have det så godt som muligt, så man ved, at grisen eksempelvis har haft det godt, når man spiser kødet, fortæller Hans Larsen, da vi besøger ægteparret ude på gården.

Forsøger at være bæredygtige

Måske nogle vil spærre øjnene op og tænke, hvordan man kan sælge forskelligt kød, som folk kan spise, men samtidig fokusere på at være bæredygtige og at give dyrene et godt liv.

Men for Hans og Birgitte Larsen er der en mening med det hele. De har nemlig valgt at gøre det på deres helt egen måde. Derfor har de også fokus på ikke at bruge for meget plastik eller andet materiale, som efter engangsbrug ryger en tur direkte i skraldespanden.

- Når vi skal lave ensilage, forsøger vi at komme det ned i nogle store tønder og stampe det, og på den måde kan vi genbruge tønderne år efter år. Normalt køber folk "wraphø," som er lavet af høballer med plastik rundt omkring, men det er vi ikke så meget fan af, for det kan ikke genbruges, forklarer Hans Larsen.

I stedet bruger ægteparret ressourcerne på at købe ind til produkter til dyrene. Samtidig forsøger de at undgå, at alt affaldet fra høballerne ligger og flyder på marken.

- Vi bliver jo nødt til at købe noget proteinfoder. Det er lucerne, byg og alt muligt grønt, som vi presser sammen. Du får ikke bedre foder, for både grisene og fårene får det som vinterfoder. Fårene kan leve af græs, men det kan grisene ikke, så de får også noget korn eller noget grisefoder uden soya, fortæller Birgitte Larsen.

Går ikke på kompromis

Der ligger også en stor drivkraft bag hele projektet for både Hans og Birgitte Larsens side. Det handler ganske enkelt om at give dyrene et lige så godt liv, som de også selv ønsker.Derfor går de heller ikke på kompromis eller forfordeler nogle af dyrene. Der skal være plads til alle, om det så er bierne på egnen eller grisene.

- Vi går ikke på kompromis med noget som helst. Vi skal ikke tvinge søerne til at få mange grise. De får smågrise en gang om året, så soen har også et ordentligt liv. Vi slår stort set heller aldrig græs af hensyn til de bier, som står på egnen, så vi slår kun græsset, når vi også kan bruge det som foder, fortæller ægteparret nærmest i kor, inden Hans kort tilføjer:

- Det er bare en kæmpe tilfredsstillelse at kunne give dyrene alt det, vi har ude på marken, siger han.

Til sidst understreger både Birgitte og Hans Larsen, at de sagtens kan forestille sig at bo ude på landet resten af livet, selvom de godt ved, at indtjeningen ikke nødvendigvis vil ligge i den høje ende af skalaen.

- Nu er vi kommet så langt, og så længe vi synes, det er sjovt, så bliver vi også boende. Men man kommer jo ikke sovende til det, og der bliver brugt rigtig mange timer. Du kan jo ikke leve af sådan et lille landbrug som her, men vi prøver at bruge så meget af det, vi har herude, så det også føles rigtigt, lyder det fra Hans og Birgitte Larsen.

Gårdbutikken ude på Gårdstoften har åbent hver onsdag fra 15-17.00, mens der også er åbne døre søndag hver søndag fra 11.00-13.00. Man kan læse mere om ægteparrets visioner samt deres produkter på hjemmesiden www.gaardstoften.dk.