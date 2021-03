Svend og Hanne Stysiek fortsætter vinhandlen hjemmefra, når de fra 1. juli opsiger deres fysiske vinbutik i Tinggade 1, som de har haft i 27 år. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Ægtepar flytter butikken hjem i stuen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ægtepar flytter butikken hjem i stuen

Ringsted - 23. marts 2021 kl. 15:56 Af Alexander de Summer-Brason Welford Kontakt redaktionen

27 år med fysisk vinbutik slutter til sommer for ægteparret Hanne og Svend Stysiek, der driver Vin-Stysiek i Tinggade. De har nemlig opsagt deres lejemål for butikken pr. den 1. juli. Herefter kommer alt salg til at foregå fra privaten.

Travlt under corona

- Vi ophører ikke med at eksistere, så der kommer ikke noget ophørsudsalg, slår Hanne Stysiek fast i røret til DAGBLADET.

- Vi har vores lager derhjemme med vine, som vi importerer fra forskellige steder i Europa, så det vil køre nøjagtigt, som det altid har gjort bare undtagen et fysisk butikslokale. Man vil altså fortsat kunne skrive eller ringe til os med en bestilling, som så kan afhentes eller bringes ud, fortsætter Hanne Stysiek, der siden corona fik kløerne i Danmark har oplevet en stor efterspørgsel på vinudbringning til privatkunder, foruden caféer, blomsterforretninger og gårdbutikker, som ægteparret sædvanligvis leverer til:

- Vores koncept med at levere vin er blevet mere omfattende på grund af Covid-19, så vi har haft rigtig travlt og har for eksempel ikke behøvet at søge om hjælpepakker, fortæller Hanne Stysiek, der netop har været i Holbæk med en frisk sending vin, da DAGBLADET fanger hende til en snak.

Ikke unge mere

Hanne og Svend Stysiek kører selv de våde vare ud til kunderne, men alderen er efterhånden begyndt at trykke for vin-ægteparret, der derfor føler et behov for at drosle lidt ned:

- Det er selvfølgelig en stor beslutning efter så mange år med så utrolig mange faste og loyale kunder, men vi er jo ikke unge mere, så derfor er det en god måde, vi kan gøre det på nu, hvor vi lukker for den fysiske butik til sommer, men fortsætter udbringningen, lyder det fra Hanne Stysiek.

- Indtil da kører vi videre, som vi altid har gjort, med at holde åbent torsdag, fredag og lørdag, tilføjer hun.

Ægteparret vil på et senere tidspunkt melde mere ud, om hvordan Vin-Stysiek kommer til at køre i fremtiden, når den 1. juli nærmer sig.