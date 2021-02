Ægtemand til lammet 73-årig: De har gjort det så godt, de kunne

DAGBLADET Ringsted har beskrevet, hvordan flere borgere kommer i klemme, fordi de ikke kan få en tid til vaccination. I de beskrevne tilfælde handlede det om, at borgerne skulle køres til vaccination, og dermed hørte de ikke til i den kategori, som Ringsted Kommune havde fået til opgave at tage sig af.

For et ægtepar, der ønsker at være anonymt, har det også været svært at få tid til vaccination. Kvinden er 73 år og lammet efter en hjerneblødning, mens hendes mand passer og plejer hende.

Også de forsøgte ad flere omgange at få tid til kvinden. Medarbejderne i Ringsted Kommune var dog meget hjælpsomme. Kvinden fik blandt andet tilbud om at komme til Knud Lavard Centret for at blive vaccineret, men det lykkedes ikke at få det til at falde i hak.