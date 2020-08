Sådan ser den nye hjemmeside ud. Ifølge borgergruppen vil den løsning,, der vælges i Ringsted have vidtrækkende konsekvenser både for Ringsted by, miljøet, samfundøkonomien og den fremtidige togdrift. Illustration: Skærmbillede af hjemmesiden.

Års borgerkamp kulminerer snart: Frygter omfartsbaner og jernbanebroer

En borgergruppe, der arbejder for en østlig udfletning for togtrafikken i Ringsted, vil have borgerne til at tale med én stemme for at blive hørt i jernbanestrid.

En lokal borgergruppe arbejder for at udbrede kendskabet til Banedanmarks høringsforslag om, hvordan der kan køre flere tog gennem Ringsted Station, uden at de sinker hinanden.