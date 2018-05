Send til din ven. X Artiklen: Åbent hus på 10. klassecentret Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Åbent hus på 10. klassecentret

Ringsted - 28. maj 2018 kl. 08:00 Af Peer Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tirsdag den 29. maj klokken 17-19 holder Ringsted 10. klassecenter åbent hus og introduktionsaften for både de elever, som allerede er optaget og de elever, som er nysgerrige efter at høre mere om, hvad et skoleår her kan byde på.

Ringsted 10. klassecenter, som er en del af Campusskolen på Ahorn Allé, har i mange år givet unge i Ringsted og Sorø kommuner mod på at skulle i gang med en ungdomsuddannelse.

Skoleleder Klaus da Cunha, fortæller, at de unge har meget forskelligt fokus på, hvad de skal have ud af at gå i 10. klasse i Ringsted.

De seneste år har Ringsted 10. klassecenter haft et tæt samarbejde med ZBC Ringsted.

Som elev kan man derfor i det kommende skoleår tage en EUD10, hvor man følger forskellige erhvervsuddannelser på deres grundforløb 1 og 2 to hele dage om ugen, mens man går i 10. klasse.

På den måde får de elever, som vælger Praksislinje, mulighed for at mærke, hvad det vil sige at gå på en erhvervsuddannelse.

Desuden tilbyder Ringsted 10. klassecenter i samarbejde med ZBC ligeledes en EUX10, hvor man som elev kan påbegynde dele af en kommende EUX.

Alt dette og meget mere, kan man høre mere om ved arrangementet tirsdag den 29. maj, hvor man kan møde elever, lærere, ledere og UU-vejledere.