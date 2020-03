Overlæge Alex Herup glæder sig til at modtage patienter i klinikken i Ringsted. Foto: Peer Rasmussen

Åbent hus i klinik

Ringsted - 05. marts 2020 kl. 19:36 Af Peer Rasmussen

I september 2019 lejede Alex Herup sig ind i lokalerne hos Beauty Lounge by MBS, men nu er han klar i egne lejede lokaler.

Søndag den 8. marts klokken 12 holder han derfor åbent hus i Bicell Cosmetic i de renoverede lokaler i Søgade 1.

På dagen vil der være mad og drikkevarer.

I klinikken tilbyder Alex Herup primært behandling med ikke permanente fillers i form af Restylane.

- Det er et stof, som bliver nedbrudt helt af sig til vand og kuldioxid i løbet cirka 10-12 måneder. Hvis man får lavet noget man fortryder, kan det fjernes med det samme. Det er alle samfundslag og alle slags mennesker, der får lavet disse behandlinger. Det er blevet meget normalt at få den type behandlinger, fortæller han.

- Det er meget forskelligt, hvad folk får lavet. Man kan være ked af nogle rynker eller man har en meget smal læbe, tilføjer Alex Herup.

Et naturligt udseende Når Alex Herup åbner klinik i Ringsted er det fordi kosmetiske behandlinger, ifølge ham, er en spændende branche i udvikling.

- For mig er det vigtigt at lave behandlinger, som bevarer et naturligt udseende. Det ses ikke sjældent, at der bliver overbehandlet ved disse behandlinger, og det er jeg ikke tilhænger af, forklarer han.

- Når jeg foretager kosmetiske behandlinger forsøger jeg at holde det æstetisk og naturligt. For mig er det vigtigt, at hvis ikke man ved vedkommende er blevet behandlet, skal man ikke kunne se det. Det optimale er, at dem, som bliver behandlet, bliver den bedste udgave af sig selv. Det er også vigtigt at følge patienterne, hvis der skulle komme gener eller komplikationer. Disse ting kan jeg selv tage mig af, ligesom jeg kan udskrive recepter, siger Alex Herup.

I og med, at Alex Herup er uddannet ortopædkirurg og specialist i håndkirurgi, vil han i klinikken tilbyde behandlinger for forskellige sygdomme i bevægeapparatet som eksempelvis en tennisalbue eller problemer i hænderne.

En by i udvikling For Alex Herup var der flere grunde til, at han netop valgte Ringsted til hjemsted for klinikken.

- Ringsted er en by i udvikling og ligger centralt placeret i forhold til transport, både i forhold til Køge, Slagelse og for den sags skyld København, siger han.

- Jeg har store forventninger til klinikken og til at være en del af byen. Jeg har allerede fået en del henvendelser, så jeg er fortrøstningsfuld, erklærer Alex Herup.

Klinikken er åben tirsdage og torsdage fra klokken 16-20 og lørdage fra klokken 10-15.

Man kan bestille tider online på www.bicell.dk.

Derudover kan man kontakte Alex Herup på telefon 21 90 41 55 eller på e-mail info@bicell.dk.

Alex Herup kan tage patienter ind på andre tidspunkter end i den officielle åbningstid.

I resten af marts giver han rabat på alle behandlinger i klinikken.