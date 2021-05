Åbent bibliotek, mobib og bogbus

Fra fredag 21. maj får man igen mulighed for at bruge Ringsted Bibliotek, når der ikke er personale tilstede. Eneste undtagelse er på helligdage og søndage, hvor biblioteket er lukket. Man skal stadig have coronapas og bære mundbind, når man opholder sig i biblioteksrummet, og der vil blive foretaget daglig stikprøvekontrol.