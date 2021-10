Se billedserie Benjamin Erichsen er driftschef i Stop Spild Lokalt, der blev grundlagt af hans søn Rasmus Erichsen i 2016. Organisationen deler overskudsmad fra supermarkeder gratis ud til trængende familier. Foto: Helge Wedel Foto: Helge Wedel

Send til din ven. X Artiklen: Åben krig om overskudsmad og lokaler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Åben krig om overskudsmad og lokaler

Ringsted - 06. oktober 2021 kl. 18:59 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

Ufine metoder samt en hard og nedladende tone. Sadan lyder dommen fra den frivillige madspildforening, Madspild Ringsted, der i foråret meldte sig ud af hovedorganisationen Stop Spild Lokalt.

Den lokale aflægger kunne ikke se sig selv i de vedtægter, der blev fremlagt til generalforsamlingen i foråret, hvor det bl.a. stod beskrevet, at hovedorganisationen ikke bare kunne overtage lokalerne på Eriksvej i Ringsted, men også kommunale midler og inventar.

Derfor stemte de imod vedtægterne for at arbejde videre med at dele overskudsmad til trængende familier under navnet Madspild Ringsted.

Det skulle de aldrig have gjort ifølge bestyrelsesforkvinde Heidi Hoffman:

- Da vi stemte nej til deres vedtægter, var det, fordi de til hver en tid ville kunne lukke os, tage vores inventar og vores midler, men flere måneder efter føler vi os forfulgt af Stop Spild Lokalt, siger Heidi Hoffmann om Stop Spild Lokalt, der efter udmeldelsen først overtog deres Facebook-gruppe og angiveligt har gjort alt for at overtage både territorie og tilstedeværelse i Ringsted.

- Ikke nok med at de har snakket med kommunen om gratis at overtage vores lokale, har de været rundt i vores butikker og sagt, at de fremadrettet skal have vores kontrakter, siger Heidi Hoffmann.

Ingen løsning Hun har flere gange forsøgt at finde en løsning med Stop Spild Lokalt og organisationens driftsdirektør Benjamin Erichsen, men uden held.

- Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Jeg har aldrig oplevet at blive talt så grimt til. Hvis ikke man rettet ind, får man vide, at man bare kan skride af styregruppen, siger Heidi Hoffmann.

Også bestyrelsesmedlem i Madspild Ringsted, Pernille Søgaard, mener, at Stop Spild Lokalt er gået langt over stregen.

- Det virker ærlig talt, som om de er blevet noget småbørnsfornærmede over, at vi har valgt at træde ud. Og nu vil de gøre alt for at spænde ben for os og vores tilstedeværelse, siger Pernille Søgaard.

Benjamin Erichsen er driftschef i Stop Spild Lokalt, der er grundlagt af hans søn Rasmus Erichsen i 2016. Foto: Helge Wedel

Hun har sammen med Heidi Hoffmann og mange andre frivillige i udbrydergruppen brugt unødvendigt meget tid på Stop Spild Lokalt.

De har bl.a. været nødt til at indsende beviser for udmeldelsen til kommunen, fordi Stop Spild Lokalt havde benægtet at have modtaget den, selvom bestyrelsen pa den baggrund var blevet smidt ud af Facebook-gruppen med alle foreningens medlemmer. Og så har de haft mange snakke med forvirrede butiksejere, der har fået forskellige meldinger.

Nok er nok Pernille Søgaard er dybt forundret over de benspænd, som den tidligere hovedorganisation nu lægger ud for de lokale ildsjæle og deres arbejde:

- Vi vil bare gerne passe vores frivillige arbejde i fred og ro. Vi har brugt enormt meget energi på brandslukning og en masse henvendelser fra forvirrede butiksejere, som ikke ved, hvad der er op og ned, siger Pernille Søegaard, der håber, at konflikten snart ser dagens lys.

- Jeg har oplevet og ikke mindst hørt en del ting efterhånden, og jeg har ønsket, at det ville gå i sig selv, men nu må de stoppe.

Stop Spild Lokalts driftschef Benjamin Erichsen genkender ikke kritikken. Han mener sågar, at det er ham og Stop Spild Lokalt, der bliver chikaneret og forfulgt af Madspild Ringsted, der sender falske anklager efter ham og den landsdækkende forening.

- Jeg har ikke været ude efter deres lokaler eller overtage deres butiksaftaler. Det har dog været en del af konceptet fra begyndelsen, at man skal overholde konceptets røde tråd, hvilket jeg egentlig synes, er fair nok, hvis man skal være med, siger Benjamin Erichsen.

Vi har gjort så meget Han pointerer, at det er Stop Spild Lokalt, der har givet Madspild Ringsted luft under vingerne.

- Vi tog dem med ind i tidernes morgen, hvor vi lavede aftaler med butikkerne. Vi hentede og lavede pop up-uddelinger, og har stået og delt hundemad og salater ud nede ved outletcenteret. Vi har gjort så meget for dem, og det er så deres måde at sige tak på. Jeg kan kun ryste på hovedet, siger driftschefen.

Han slår fast, at han kun har henvendt sig til Ringsted Kommune, fordi han ville høre, hvor der kunne blive plads til Stop Spild Lokalt efter bruddet mellem foreningerne.

- Jeg har ikke været på kommunekontoret, men har haft nogle telefonopkald med Ringsted kommune. Der er mange Ringsted-medlemmer, der ikke var med til generalforsamlingen og som ønsker at fortsætte i vores organisation. På deres vegne har jeg spurgt kommunen, om vi kunne få tildelt et ledigt lokale. Da der ikke var nogen ledige, pegede de selv på Laden, hvor Madspild holder til, siger Benjamin Erichsen og tilføjer:

- Det kunne jo være, man kunne deles?

Har været fair Driftschefen mener også, at Stop Spild Lokalt har været mere end fair, når han har ladet Madspild Ringsted beholde aftalerne med supermarkeder som Netto, Fakta og Føtex. Kontaktet supermarkederne har han dog gjort, men ikke af de grunde, som Madspild Ringsted siger, mener Benjamin Erichsen.

- Det ville være forkert af os ikke at ringe til dem og takke for et godt samarbejde, efter vi har ladet Madspild Ringsted beholde aftalerne, siger Benjamin Erichsen, der ifølge ham hver tredje måned fortsat betaler moms af den overskudsmad, Madspild Ringsted afhenter.

Han maner dog til besindelse og ønsker at begrave stridsøksen, hvis Madspild Ringsted er klar til det.

Benjamin Erichsen inviterer dem ligefrem til samarbejde, efter han snart har fået oprettet Stop Spild Lokalt som forening i byen og afholdt en stiftende generalforsamling.

- Vi vil gerne dele varer med dem, og selvom jeg synes, de behandler os groft og uretfærdigt, kan jeg godt lide dem. Står vi med en opgave, vi kan løse i fællesskab, er de mere end velkommen til at henvende sig, siger Benjamin Erichsen og slutter:

- Vi har aldrig ønsket uvenskab med dem. Vi vil bare gerne sikre den røde tråd.