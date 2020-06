Der er åben have i Ringsted Krisecenter den 1. juli, hvor man kan se sansehaven. Arkivfoto: Kim Rasmussen

Åben have i krisecenter

Der er åben have i Ringsted Krisecenter, Sorøvej 22, onsdag den 1. juli klokken 13-19.

Man kan besøge have et få et kig indenfor i centret.