Børge Albøg Olsen er kendt for at være en driftig herre. Han stillede op til byrådsvalget i 2017 som 92-årig og ses her sammen med Poul O. Nielsen i selvsamme byrådssal til en tidligere præsentation af Ringsted Bogen. Nu kan 96-årige Børge Albøg Olsen igen transportere sig selv, efter at en hjælpsom dame fandt hans stjålne kabinescooter. Foto: Anders Ole Olsen

96-årig har fået sin stjålne scooter igen

Ringsted - 08. november 2020 kl. 16:17 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen

96-årige Børge Albøg Olsen er glad igen.

Takket være en årvågen medborger har han fået sin kabinescooter igen, efter at en ukendt tyv ikke holdt sig tilbage for at stjæle et hjælpemiddel fra en gangbesværet gammel mand.

Kabinescooteren er helt afgørende for, at den næsten 100-årige Ringsted-borger kan transportere sig selv til eksempelvis sin læge.

Børge Albøg Olsen blev selvsagt både ærgerlig og ked af det, da den blev stjålet natten til søndag den 1. november.

Det samme gjorde hans familie.

- Det er det samme som at tage min fars ben fra ham. Han har svært ved at komme nogen steder uden den kabinescooter, siger sønnen Thomas Albøg Olsen.

Han efterlyste kabinescooteren på sociale medier, og det betalte sig.

- En venlig dame ringede torsdag og sagde, at hun havde set en rød kabinescooter ude på Thorsvej i et cykelskur ved siden af Nettolageret. Jeg tog derhen med det samme. Der er slet ingen tvivl. Det er min fars. Den har et nummer, og han har ændret nogle ting på den, så den er nem at kende, fortæller Thomas Albøg Olsen på vegne af sin far.

Den røde scooter er nu kommet tilbage til Børge Albøg Olsen, der savnede den i fem dage.

- Han er meget glad. Han havde indstillet sig på, at han måtte undvære den. Han har også en åben scooter, som han har måttet bruge, når han skulle noget, mens den lukkede var væk, men det dur jo ikke i det her vejr, siger Thomas Albøg Olsen.

Den stjålne kabinescooter nåede at være forsvundet i fem døgn.

- Min far bor i Kongensgade, men havde lægehuset i Benløse. Der kan ikke uden videre komme uden sin kabinescooter. Han tog på Borgerservice for at høre, hvad han kunne gøre. De sagde, at han skulle skifte læge til nogen tættere på. Han nåede at skifte til lægerne på Nørretorv, inden den venlige dame fandt hans scooter, siger Thomas Albøg Olsen.