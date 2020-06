Anders Sørensen ses her i Lystanlægget, dagen før sidste års Ringsted Festival gik i gang. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

95 procent har beholdt deres festivalbillet til 2021

Ringsted - 05. juni 2020 kl. 17:37

Ringsted Festivals billetkøbere til den aflyste musikfestival i 2020 har haft mulighed for at refundere deres billet, men hele 95 procent har valgt at beholde den, og tage med til Ringsted Festival 2021.

- Det er helt unikt, og det viser hvor loyalt et publikum, vi har. Jeg er dybt taknemmelig, siger en glad festivaldirektør Anders Sørensen i en pressemeddelelse.

Da statsminister, Mette Frederiksen 6. april satte en stopper for alle sommerens festivaler, måtte Ringsted Festival desværre også aflyse dette års musikalske oplevelse i Lystanlægget. I perioden fra 19.-31. maj har det været muligt for alle billetkøbere at få refunderet deres festivalbillet til Ringsted Festival 2020, og det er der kun fem procent, der har ønsket.

Ingen andre af sommerens aflyste festivaler har kunne præstere en så høj andel af billetkøbere, der har valgt at beholde deres billet.

- Jeg er ikke i tvivl om, at det skyldes, at Ringsted Festival gennem de senere år har skabt en festival og et miljø, der betyder, at camping- og koncertgæsterne kommer igen og igen. Det er denne loyalitet og tilfredshed med festivalens profil og DNA, der viser sig ved de forholdsvis få billetrefunderinger, mener Anders Sørensen.

Ringsted Festival holdes næste år 5.-7. august i Lystanlægget.