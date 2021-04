Udvidelsen af Ringsted Sport Center er netop blevet godkendt af Byrådet til 44,5 mio. kroner - nu venter også godkendelsen af udearealerne, der til sammen skal tegne et helt nyt sportscenter. Foto: Jens Wollesen

94 forslag til nye udendørs aktiviteter ved sportscenter

Her lyder konklusionen, at sportscenteret fortsat skal rumme det stærke foreningsliv, alt mens fællesskab, fleksibilitet og flerfunktionalitet skal trække flere borgere i sportstrøjen udenfor foreningslivet.

- Vi kan se, at idrætsgrene, der er tæt tilknyttet til sportscenterets i forvejen, er kommet med, men borgerforslagene er også nytænkende i forhold til at ville noget andet og anderledes. Man kan tydeligt se, at idrætsvanerne peger i nye retninger både i forhold til mere udendørstræning og mere fleksibilitet, så man både kan træne i forening, med venner eller alene i uorganiseret regi, siger Marianne Høyer.