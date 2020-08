900 Ringsted-ansattte er testet - Én ny er smittet

- Men der er en smitteopsporing i gang, siger Henrik Hvidesten (V), der udtrykker lettelse over de nye oplysninger.

- Den smittede medarbejder arbejder i Ringsted Kommunes socialpsykiatri, og hun blev isoleret, lige så snart det blev konstateret. Hun har ikke været på arbejde de seneste dage, så vi regner det for meget lidt sandsynligt, at borgere i socialpsykiatrien er blevet smittet.

Her blev resultatet af i alt 900 kommunale medarbejderes test for coronasmitte gennemgået.

Det oplyser Henrik Hvidesten (V), borgmester i Ringsted Kommune, efter et møde med Region Sjælland, Styrelsen for Patientsikkerhed og Statens Serum Institut fredag formiddag.

Det skal dog indskærpes, at arrengementer ikke må overstige 100 deltagere.

I forbindelse med mødet blev det besluttet ikke at ændre på de almindelige restriktioner for skoler og dagtilbud.

- Det er godt, at der ikke er sket en betydelig smittespredning. Det er også godt, vi har fået den aftale med Region Sjælland om at få sat en massiv testning af medarbejderne i gang, så vores medarbejdere ikke tager smitten med ind til plejecentrene, siger han.

I begyndelsen af august kom det frem, at to medarbejdere med tilknytning til Ringsted Kommune også var testet positive for coronavirus.

Torsdag viste nye smittetal, at yderligere 41 smittede på Danish Crown-slagteriet i Ringsted. Dermed er i alt 120 slagterimedarbejdere i Ringsted smittet.