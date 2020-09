70-års fødselsdag og direktørskifte i VVS-firma

Det er ved at være længe siden, Niels Trustrup begyndte som VVS'er fra gården i Skee nord for Ringsted. Men efter 41 og et halvt år som lokalkendt bliktud er det også slut.

- Det er et svært valg, men jeg er ved at være gammel og slidt. Jeg tænker også, det er fair nok, at man stopper som 70-årig og lader andre og yngre overtage, siger den snakkesalige VVS'er, men skynder sig at tilføje: