650 gaver skal nu afleveres til den store børnefestival to go. Her ses Anne Brovil (tv), og Rikke Falkenberg Kofoed, der begge har favnen fuld.

650 pakker gør festival til cirkeløkonomisk succes

Det plejer at være Mødrehjælpen, der tager imod donationer udefra. Det sker i form af legetøj, børnetøj og børneudstyr, såvel som gaver i klingende mønt. Det hele tjener ét eneste formål: At gøre Mødrehjælpen i stand til at hjælpe udsatte familier med børn.

Men for en gangs skyld donerer Mødrehjælpen nu selv til et godt formål.

Her står frivillig i Mødrehjælpens butik Anne Brovil klar til at levere pakkerne.

Stort set alle aktiviteter indeholder et element af læring, ikke mindst for dem, der laver dem. Der er især fokus på bæredygtighed og FN's Verdensmål.

- Jeg var så glad, da Mødrehjælpen sagde ja til at være med. Det betyder alt. For så bliver det lige som vores festival i her i kommunen, siger Rikke Falkenberg.

Bamser er cirkeløkonomi

- Det her jo et vildt godt eksempel på cirkulær økonomi. Vi prøver at lære børnene, at alt skal være nyt. Vi kan give noget videre, hvis vi selv er blevet trætte af det, og vi kan også købe en bamse, selv om en anden har haft den først.

- Det taler rigtigt godt ind i vores koncept med bæredygtighed. Ude i institutionerne får man måske en snak om, hvad det er for en butik, der ligger her, og hvad der gør den særlig. Så kan børnene allerede i børnehaven begynde at forholde sig til sådan nogle ting - og det kan de sagtens.