65-årige Hanne afslører: Jeg skulle have "boblet" for mange år siden

For lidt over et år siden og før corona’en var Hanne Aagaard træt af at sidde lårene af sine mange strikkeveninder i Tinggade.

Efter at have læst om Boblberg i DAGBLADET tilmeldte hun sig derfor det digitale fællesskab for at søge nye og mindre strikkefællesskaber.