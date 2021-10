Lars Christensen er billedkunstner og debuterer med en gør-det-selv-bog, som skal lære alle 12-100-årige at tegne og udtrykke sig kunstnerisk.

63-årige Lars kastede alt på et bål - nu udgiver han sin første bog

Ringsted - 11. oktober 2021 kl. 19:32 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

Der var engang, hvor Lars Christensen kastede store stakke tegninger og skitser på et bål. Alt skulle væk. Drømmen om at leve af kunsten var brast og erstattet af fuldtidsarbejde og familieliv.

- Jeg havde et opgør med det at være kunstner, for det bragte mig ikke videre, og det havde for store konsekvenser for mine nærmeste. Derfor tændte jeg et bål, lukkede øjnene og kastede mange af mine tegninger ind i flammerne, sige 63-årige Lars Christensen og holder sin debutbog - "6 Tempi - Inspiration til tegning og formning" - frem for sig. Som eksempel på, at han senere fortsatte kampen trods nedsmeltningen i midten af 1990'erne.

- I dag er jeg da glad for at ikke alle af mine tegninger endte på bålet. Ellers kunne jeg aldrig have lavet den her bog.

Tingsten og nummerplader Vi befinder os på Torvet i Ringsted, hvor efteråret gør antræk til årets afslutning, mens nye begyndelser popper op i form af den nye pavillonbygning. Her møder fortiden for alvor nutiden, også for alt-mulig-kunstner Lars Christensen.

I dag bor han i Roskilde, men som barn sad han på tingstenene i Ringsted og noterede de forbipasserendes bilers nummerplader, når han ikke tegnede abstrakte figurer og motiver henne på kommuneskolen.

- Jeg kan stadig huske, at hvis der kom én fra København eller udlandet, var dagen reddet, siger han med et smil, mens han med høj og rank statur spadserer ned ad barndommens gade, Sct. Knudsgade.

Lars Christensen er vokset op i lejligheden over Imerco-butikken i Ringsted. Foto: Kenn Thomsen

Han stopper overfor Imerco-butikken. Tager en dyb indånding.

- Det er jo barndommens land det her. Der lå slikforretningen, apoteket og camping- og teltbutikken, og lige derovre havde min forældre isenkrambutik under vores lejlighed, siger Lars Christensen, der alligevel medgiver, at ikke alt er, som han husker det:

- Selv om meget stadig er det samme, er der sker en kæmpe udvikling med byen. Der var koksfyrede fattigmandshuse her på gaden, og der lå en kornmark for enden af Nørregade!

Instruktionsbog eller biografi?

"6Tempi - Inspiration til tegning og formning" er en anderledes bog, som bygger på mere end 40 års erfaring med tegning og billedkunst. Traditionel grafik, vektorgrafik, tegning, skulptur i ler, træ og metal, maleri og udsmykning i samarbejde med børn og voksne.

- Det er en organisering af mine billeder. Det var et valg om at vælge mine tegninger fra eller lave den her bog, som jeg mener, at både børn og voksne kan finde inspiration i med alle mulige slags udtryk og materialer, siger Lars Christensen, der har inddelt bogen i seks kapitler efter forskellige stemninger: Amorf, Crystal, Turmoil, Joint, Hush og Dream.

- Det er lige fra drømmen der blander sig med morgenluft og mågeskrig, over udførlige planer, uforudsete hændelser og aftenens ro, til du igen letter anker og driver med fantasiens og nattens strømme, som det lyder et sted i bogen.

Lars Christensen er billedkunstner og debuterer med en gør-det-selv-bog. Foto: Kenn Thomsen

Eller som forfatteren siger: - Man kan også kalde det en slags hemmelig biografi over mit liv som kunstner, for selv om jeg ikke har kunne få det hele med, er de fleste af mine billeder fra tidernes løb taget med.

Slagfærdige nonner Debutbogen er et resultat af mange års skæbnedans med kunsten. En dans, der blev indledt lige rundt om hjørnet på Valdemarsgade, hvor Lars Christensen gik i børnehave. Han husker stadig, hvordan og hvornår han blev irettesat af sortklædte nonner.

- Jeg husker stadig en af mine fødselsdage, hvor jeg blev slået over hænderne og taget ved næsen i skammekrogen. Der var ikke så mange andre steder at placere sine børn dengang. Jeg er da glad for, at jeg kom på Valdemarskolen, hvor jeg hurtigt blev klassens tegner, fordi jeg fik lov at være det, siger Lars Christensen og tilføjer:

- At jeg senere blev tegner, har nok også noget at gøre med, at jeg ville tage et opgør med det, nonnerne stod før. Jeg ville ligesom bevise, at jeg udmærket kunne tegne videre.

Billedhugger Hanne Varmings skulptur af en kvinde på Valdemarskolen. Foto: Kenn Thomsen

Han fremhæver samtidig vigtigheden af inspirerende lærerskikkelser som Anni Jensen, der var engageret og holdte velbesøgte udstillinger i byen eller Ulrich Røssing, der også arbejdede som formningslærer på Valdemarskolen og bl.a. har lavet stenspringvandet på Lilletorv.

Keramiker Gerda Dragsdahl havde værksted i Sct. Knudsgade og var altid god for en snak på vej hjem fra skole.

- Det har faktisk haft stor betydning at have gode lærere i Formning, som det hed dengang. Jeg tror aldrig, jeg havde taget skridtet videre og søgt Billedskolen i København som 18-årig uden den opbakning fra voksne, jeg fik som ung og utilpasset knægt, siger Lars Christensen.

Ingen formuleringer Af samme grund mener han, at grundskolen i dag har et alvorligt problem med de kreative fag, der i modsætning til dengang er blevet akademiske og teoretiserede. Hverken lærere eller elever ved nærmest ikke, hvordan de skal udtrykke sig uden sproget, mener Lars Christensen.

- Der er mange nyuddannede skolelærere, der er uddannet i pædagogik, ikke i billedkunst, og når de så kommer ud og skal undervise, er de lidt på den. Med bogen forsøger jeg at skære ind til benet og få læserne til at se og opleve uden at skulle tænke eller formulere sig så meget, siger han om den næsten tekstløse bog.

Lars Christensen har igennem livet arbejdet som gartner, arbejdsmand, legepladsfabrikant og underviser, alt imens kunsten hele tiden har gjort ham følge på den ene eller anden måde. Foto: Kenn Thomsen

Lars Christensen har vekslet mellem ånden og hånden. Han er ufaglært med en halv pædagoguddannelse, men har igennem livet arbejdet som gartner, arbejdsmand, legepladsfabrikant og underviser, alt imens kunsten hele tiden har gjort ham følge på den ene eller anden måde.

- Måske skulle jeg ikke have spredt mig så meget, men det har været en rejse, hvor jeg har haft tegningen som kerne. Jeg har ikke haft udstillinger eller kunne leve udelukkende af min kunst, men jeg har altid haft et dybt behov for at udtrykke mig, siger han og tilføjer:

- Nu er jeg blevet over 60 år, og med den her bog, er håbet også give min glæde videre til alle mellem 12 til 120 år.

Ægte kunst Vi slutter turen ved billedhugger Hanne Varmings skulptur af en kvinde på Valdemarskolen, hvor hun står buret inde i et hjørne. Lars Christensen ærgrer sig over, at skulpturen ikke har fået en mere central plads i hjembyen. Både fordi den er æstetisk flot, men også som et praj til byudviklerne i Byrådet og kommunen.

Og som det lyder fra den erfarne billedkunstner.

- Tænk, hvis man tænkte byplanlægning på samme måde, som man tænkte en skulptur? Hvis man tænkte hele vejen rundt og ikke bare fokuserede på en ting, som Torvet f.eks., men også fik alle indfaldsvejene som Nørregade med i byudviklingen, siger Lars Christensen og slår begejstret armene ud.

- Se, det ville være kunst!