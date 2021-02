Vinduespudseren var fredag formiddag i fuld gang med at rengøre vinduerne i det nye lejlighedsbyggeri. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: 58 nye lejligheder står klar Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

58 nye lejligheder står klar

Ringsted - 19. februar 2021 kl. 14:37 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen

Glæden er stor hos forretningsfører i Andelsboligforeningen af 1941 Asger Poulsen. Han har fået overdraget de 58 nye lejligheder i Brohuset af Torben Eriksen fra SB Entreprise.

Læs også: Snart kommer der liv i 58 nye boliger

- Det er et kvalitetsbyggeri, som vi har fået, og der er stor interesse for at flytte ind, sig Asger Poulsen.

Andelsboligforeningen har de sidste to onsdage vist fire udvalgte lejligheder i det nye byggeri på hjørnet af Næstvedvej og Brogade frem for interesserede borgere, og de første underskrevede lejeaftaler er begyndt at komme retur.

- Vi har valgt at give løbende adgang til lejlighederne, så alle ikke flytter ind på samme dag. Det sker både af hensyn til coronasituationen og fordi det er upraktisk, at for mange beboere skal bruge elevatoren på samme tid, påpeger forretningsføreren.

Kun for beboere

Netop elevatoren drillede, da to ældre borgere med rollator var mødt frem til fremvisningen i onsdags. Det er der en naturlig forklaring på.

- Man skal have en særlig nøgle for at kunne bruge elevatoren, og de bliver kun uddelt til de kommende beboere. På den måde sikrer vi, at elevatorerne ikke bliver brugt af udefrakommende, påpeger Asger Poulsen.

Direktør i SB Entreprise Torben Eriksen er begejstret for det færdige resultat.

- Vi glæder os over, at vi har leveret et godt produkt til Andelsboligforeningen af 1941, og nu skal vi videre med vores andre projekter, siger han.

relaterede artikler

Prisnomineret entreprenør: Der er meget forfald i byen 19. februar 2020 kl. 06:39

Nye lejeboliger reddet: Kritisk fejl opdaget i tide 06. februar 2020 kl. 14:37