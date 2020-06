Selvom John Erik Jensen er trælastsælger, foregår en del af arbejdet bag computeren. Foto: Anders Ole Olsen

50 dejlige år med trælast

Ringsted - 27. juni 2020 kl. 17:45 Af Peer Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke hverdagskost, at en medarbejder kan fejre 50 års jubilæum på den samme matrikel på Mellem Broerne 10.

Det er dog virkeligheden for John Erik Jensen, som siden den 1. juli 1970 har været ansat i trælastbranchen, først hos Holten Langes Trælasthandel, dernæst hos Hornemann, siden hos Optimera og i dag hos Davidsens Tømmerhandel.

Det hele begyndte, da den dengang 16,5-årige fik en læreplads på Holten Langes Trælasthandel.

- Min far var selvstændig tømrermester og jeg var ikke så gammel, da jeg begyndte at hjælpe ham i det små. I 1970 havde jeg fået et lille job som arbejdsdreng hos en af de lokale smedemestre. En dag kom min far og sagde til mig, at de søgte en læredreng på Holten Langes Trælasthandel og at jeg skulle køre derned. Det gjorde jeg, og så var jeg ansat, fortæller han med et grin.

- Jeg var i lære i tre år, og det første år gik man på pladsen og lærte det hele fra bunden. Man lærte at sortere, og det var på den tid, hvor vi fik træet direkte fra Sverige og Finland på jernbanespor, der gik direkte ind på grunden. Vi havde også eget mørtelværk, som lavede mørtel til de forskellige murere, siger John Erik Jensen om de første år.

Travlhed Efter læretiden blev han ansat hos Holten Langes Trælasthandel som trælastsælger og op gennem 1970'erne var der rigeligt at lave for de ansatte i trælasthandlen.

- Dengang var det sådan, at enhver lille privatmand byggede sit eget hus, og der sad vi så på tømmerhandlen og udregnede tegninger og lavede en komplet pris, så de kunne gå i banken og låne nogle penge. Der var meget byggeri i Ringsted på denne tid, blandt andet hele området ved Østre Parkvej og udstykninger i Vetterslev og Høm. Vi havde virkelig travlt de år, fortæller John Erik Jensen.

- Min gamle læremester Bent Bangsgaard havde meget travlt med alle disse tegninger og på et tidspunkt bad han mig om at kigge på et projekt. Det var åbentbart blevet så godt, at han bad mig fortsætte med at lave tegninger og udregne priser på enfamilieshuse. Endnu senere blev jeg kørselsforvalter samtidig med, at jeg lavede tegninger, så der var fart, tilføjer han grinende.

Fra salgschef til direktør Epoken med Holten Langes Trælasthandel sluttede i 1985, men John Erik Jensen fortsatte på Mellem Broerne, nu under firmanavnet Hornemann under DHL Træ og Byg.

Her var han salgschef og næstkommanderende og i år 2000 blev han udnævnt til direktør.

Optimera kæden overtog virksomheden i 2008, og efter tiden som direktør var han fra 2010-2015 ansat som projektchef, hvor han sad og udregnede byggesager på blandt andet forskellige bygningsrenoveringer.

- Efter 2015 kom der en ny øverste chef, som vendte hele organisationen på hovedet og jeg blev bedt om at vende tilbage som trælastsælger. Det passede mig egentlig godt, for jeg ville gerne tilbage til kontakten med kunderne, fortæler John Erik Jensen.

Stadig glad for arbejdet Den 7. oktober 2019 overtog Davidsen trælasthandlen fra Optimera kæden og John Erik Jensen fortsatte som trælastsælger.

- Jeg er rigtig glad for at være hos Davidsen, fordi virksomheden har en anden profil end den tidligere ejer og butikken er blevet et »profcenter«. Davidsen består af professionelle trælastfolk, og det er jo også det jeg i sin tid blev udlært til. Davidsen har en professionel tilgang til kunderne, og virksomheden har en stor profil på nettet. Selvom jeg ikke er så vild med nettet, er det bare nødvendigt i dag, fordi man blandt andet kan sende datablade til håndværkerne, siger han.

- Det har været 50 dejlige år med trælast og jeg er stadig glad for at gå på arbejde. Selvom jeg har været ansat i 50 år og snart bliver 67, regner jeg da med at fortsætte nogle år endnu. Jeg håber på at kunne komme på nedsat tid fra nytår, men jeg stopper ikke, erklærer John Erik Jensen.

Lions og Mænds Mødesteder I sin fritid har John Erik Jensen gennem mange år været engageret i Lions.

- Gennem mange år har jeg været med i byfesten, hvor der har været et kolosalt planlægningsarbejder. Jeg har altid været barchef for den store bar, og jeg har slæbt mange fustager og skænket ufattelig mange øl udover disken til mange mennesker gennem årene. Det er ærgerligt, at vi ikke kan holde byfesten i år på grund af corona, men vi satser på at være tilbage i 2021, siger han med optimisme i stemmen.

- Så er jeg kommet med i Mænds Mødesteder. Det er et rigtig hyggeligt forum, hvor Henrik Carlsen arrangerer ture om tirsdagen. Om onsdagen har vi et uformelt møde. Mange af dem, som kommer har jeg kendt perifert, og nu har jeg lært dem bedre at kende. Der bliver fortalt mange røverhistorier. Det eneste, som er forbudt i Mænds Mødesteder er alkohol, og det er et godt princip, tilføjer John Erik Jensen.

John Erik Jensen holder også meget af at gå i haven i det forholdsvis nye hus på kasernegrunden og nyder at være sammen med børnebørn og oldebørn.