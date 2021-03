Se billedserie Jens Sørensen er stadig aktiv idrætsudøver. Han spiller med på gå fodboldholdet 65+. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: 50 års jubilar: Interessen driver værket Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

50 års jubilar: Interessen driver værket

Ringsted - 31. marts 2021 kl. 08:00 Af Bodil Pinholt Kontakt redaktionen

Den 1. april er en særlig mærkedag for Vetterslev-Høm Gymnastikforening og ikke mindst for Jens Sørensen. Denne dag har han 50 års jubilæum i foreningens bestyrelse.

Jens Sørensen bor i Vetterslev og har altid været tilknyttet den lokale idrætsforening. Han begyndte med at gå til gymnastik som barn, og det gik han til i 15-20 år. Som 11-12 årig begyndte han desuden spille fodbold. Han har også ad flere omgange været fodboldtræner for børnehold.

Da Jens Sørensen kom ind i foreningen som barn foregik aktiviteterne på Vetterslev-Høm Skole. I 1971, da han blev valgt ind i bestyrelsen, stod foreningen for at skulle bygge nyt klubhus på Østergade i Høm.

I forbindelse med kommunesammenlægningen fik VHG et stykke jord forærende af kommunen til klubhus og udendørs idrætsfaciliteter.

Huset blev bygget udelukkende ved frivillig arbejdskraft. Jens Sørensen var blandt de mange, der deltog i arbejdet.

- Jeg har leveret meget praktisk arbejde. Jeg har kørt meget beton i trillebør, fortæller Jens Sørensen.

I gennem årene har han mødt op med sin gravemaskine, når der skulle graves noget, for eksempel petanquebaner.

Det nye klubhus stod færdigt i 1973 og kørte i mange år som en selvejende institution. Jens Sørensen var formand for klubhuset fra 1979 til det op i midten af 1990'erne, hvor det blev lagt ind under VHG.

Sideløbende var Jens Sørensen en periode formand for fodboldafdelingen og har i 35 år været næstformand i VHG.

Gennem mange år har Jens Sørensen været tovholdet for VHG's loppemarked, som er med til at finansiere driften af klubhuset.

- For at få økonomien til at hænge sammen, skal der laves noget, siger Jens Sørensen.

Loppemarkedet, som er Sjællands største, kræver meget arbejde. Der er indsamling hele året, og løbende bliver tingene sorteret.

Der har således været nok at se til for et aktivt bestyrelsesmedlem, men når der har været valg til bestyrelsen, så har Jens Sørensen aldrig skulle overtales til at blive.

- Jeg har aldrig overvejet at stoppe i bestyrelsen. Det har aldrig føltes som en belastning. Jeg har selv følt, jeg har fået så meget igen.

- Det er sjovt endnu. Jeg bliver ved, så længe det er sjovt, slår Jens Sørensen fast.

Bestyrelsesarbejdet har givet kontakter til mange mennesker og givet meget socialt.

Jens Sørensen anbefaler andre at gå ind i bestyrelsesarbejdet. Det giver en indsigt i mange ting og et fællesskab.

- Det er det, foreningslivet bygger på, siger Jens Sørensen.

Gennem 50 år i VHG har Jens Sørensen været med til mange arrangementer og har haft mange oplevelser. En af de mindre vellykkede var, da foreningen i 1974 hyrede sangeren Freddy Breck til at spille i Unionshallen. Claus & Servants stod for opvarmningen og spillede efterfølgende i Anlægspavillonen. Her skulle foreningen sælge 700 billetter, for at økonomien kunne bære, men det lykkedes desværre ikke.

Jens Sørensen fremhæver foreningens 100 års jubilæum, hvor der var samlet 300 til spisning.

Han mindes også sportsstævnerne i 1970'erne og 80'erne med mange deltagere, specielt håndboldspillere.

Dengang lå damehåndbold i divisionen, og der var der i nærheden af 800 medlemmer i VHG, men det er faldt siden håndboldafdelingen blev lagt sammen med Ringsted og blev til TMS.

I dag er der cirka 350 medlemmer.

Jens Sørensen er stadig idrætsudøver. Han spiller gå fodbold for 65+. Han træder også gerne til, hvis der mangler én på petanqueholdet.

Ved siden af foreningsarbejdet driver Jens Sørensen stadig landbrug, dog på pensionistniveau.

- De 50 år er gået så hurtigt. Sådan er det, når det er interessen, som driver værket, siger Jens Sørensen.

Grundet coronarestriktionerne er der ikke planlagt noget jubilæumsarrangement.