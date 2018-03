50-årig skole vinder kulturpris

Karoline Malling Lilholm har brugt fire uger på at arbejde med musik- og kulturskolens 50-års jubilæumsskrift. Undervejs har hun undret sig over, at musikskoler i mange år ikke havde eget hus. Men det er ganske vist. Administrativ leder Jacob Brandt Jensen (tv) og daglig leder Torsten Baggesen var begge som børn elever i henholdsvis Haslev og Ringsted på musikskoler uden fast adresse. - Det har jeg svært ved at forholde mig til. Musikskoler skal da være et sted, man tager hen til, og hvor man kan mødes og spille sammen med andre, siger Karoline Malling Lilholm. Det har hun så evigt ret i, siger både Torsten Baggesen og Jacob Brandt Jensen. Foto: Anne Wandahl