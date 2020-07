En 40-årig mand fra Ringsted fremstilles i dag i grundlovsforhør sigtet for seksuelt misbrug gennem otte år af et mindreårigt barn, han havde i pleje.

40-årig plejefar sigtes for årelangt sex-misbrug af mindreårigt barn

En 40-årig mand fra Ringsted Kommune er anholdt og sigtet for at have haft samleje med et mindreårigt plejebarn.

Hun tilføjer, at det er lige nu er sparsomt med oplysninger i sagen, men manden sigtes for at have haft sex og anden seksuel omgang med et mindreårigt barn, som han havde i pleje.