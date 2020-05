Dansk politi har flere gange været meget synlige i gadebilledet i Ringsted, men generelt er den omfattende overvågning af de truede eksil-iranere foregået ganske ubemærket for den almindelige Ringsted-borger. Foto: Yngve Saxil Andersen

40-årig norsk-iraner nægter sig skyldig i attentatforsøg

Ringsted - 01. maj 2020

En 40-årig norsk-iransk mand sidder på anklagebænken i Retten i Roskilde anklaget for spionage og medvirken til attentatsforsøg mod en iransk mand med bopæl i Ringsted. Målet for attentatet skulle ifølge anklagemyndigheden være et ledende medlem af bevægelsen ASMLA, der kæmper for arabisk selvstændighed i Ahwahzregionen i Iran. Iran udstedte i 2008 arrestordre på manden.

Fredag kom det frem i retten, at den 40-årige i dagene, den 25. til 27. september 2018, var i Ringsted, hvor han ifølge anklagemyndigheden gennemfotograferede eksiliranerens bopæl centralt i byen plus en række indfaldsveje til Ringsted.

Det kunne politiet efterfølgende dokumentere via overvågningskamaraer og ved at bryde ind på norsk-iranerens hotelværelse på Scandic Hotel i Ringsted, hvor man angiveligt kopierede et sd-kort og lagde det tilbage igen.

Den tiltalte nægter sig skyldig i anklagerne, som omfatter påstand om, at den 40-årige skal have videre- leveret det fotografiske materiale til Den Iranske Efterretningstjeneste. Den tiltalte bestrider derimod ikke, at han har været i Ringsted og har taget billeder de pågældende steder. Billeder som senere også blev fundet på mandens mobiltelefon.

Nu venter i alt ni afsatte retsdage med dokumentation fra anklagemyndigheden og vidneafhøringer i en nævningesag, som ventes afsluttet i den sidste halvdel af juni.