40 år med snavs og pletter

Ringsted - 07. januar 2021 kl. 08:00 Af Bodil Pinholt Kontakt redaktionen

Der var ikke så mange, der kom for at få renset festtøjet i 2020 hos renseriet Top Rens Ringsted i Sct. Hansgade. 2020 har i det hele taget været et sløjt år for forretningen, der den 19. december 2020 havde 40 års jubilæum.

Det var dog ikke noget, der blev fejret med store armbevægelser, grundet coronasituationen, som jo har vendt op og ned på mange ting.

Første hverdag i det nye år plejer at være den travleste dag for renseriet Top Rens Ringsted, når folk kommer med festtøjet og skal have det renset. Men ikke i år. Her havde renseriet ikke mere end syv ekspeditioner. Det er formentlig en kombination af, at der ikke har været så meget gang i festtøjet og så er der nok ikke alle, der ved, at renseriet holder åbent.

Da Ernst Jensen etablerede Top Rens sammen med sin kone Birgit Johansen tilbage i 1980 var der tre renserier i Ringsted. Desuden var der en masse indleveringssteder af tøj til rens. I dag er der kun Top Rens tilbage.

- Vi er en uddøende race, siger Birgit Johansen.

Da parret åbnede renseriet, ville de gerne have ligget i Tinggade, men der var ingen ledige lokaler, og der var lang ventetid på at få noget. Derfor blev det Sct. Hansgade 31, hvor det stadig ligger.

Ernst Jensen stiftede kendskab med branchen, da han en periode arbejdede på Thule Air Base. Da han kom tilbage til Danmark begyndte han som ølmand, men det var hårdt arbejde, så derfor etablerede han renseriet.

Forretningen står i dag i Birgit Johansens navn, og hun varetager den daglige drift sammen med Bente Nielsen, der har været i firmaet i 36 år. Ernst Jensen kommer stadig dagligt i renseriet, og han kører ud og henter og bringer tøj til vask og rens hos nogle af byens erhvervsdrivende.

Private kunder kommer selv med tøjet, når pletter og snavs skal fjernes. Det er primært festtøj og kontortøj, men da det har været småt med festerne i 2020 og mange har arbejdet hjemmefra og derfor ikke har trukket i habitten, så har der ikke været så meget af lave i renseriet.

- Jeg har aldrig før oplevet, at der ikke har været en eneste kunde i løbet af dagen, fortæller Birgit Johansen.

Men disse dage var der desværre mange af i foråret.

- Det har været surt. Vi håber, vi klarer krisen, ellers vil Ringsted stå uden et renseri, siger Birgit Johansen.

Hun har da også planer om at blive ved.

- Jeg håber, vi kan nå at holde 50 års jubilæum, så har jeg nået pensionsalderen, siger Birgit Johansen.

Forhåbentlig kommer der gang i selskabslivet i det nye år, så vi kan få luftet det pæne tøj. Birgit Johansen og Bente Nielsen står i hvert fald klar til at få det bragt det i orden igen, hvis der skulle komme pletter på. Bente Nielsen betjener renserimaskinerne og behandler pletter. Det sker med kemi, men det hele foregår i et lukket system, hvor rensevæsken bliver destilleret og brugt igen og igen.

Det er faktisk meget miljørigtigt, selv om mange tror, at der bruges et væld af kemikalier.

- Det er lige før, man kan få stærkere kemikalier i supermarkedet, end man kan her, siger Birgit Johansen.

Nogle gange skal tøjet igennem rensemaskiner flere gange for at blive rent, især lyst tøj.

Der er forskel på, hvor genstridige pletter og snavs er. De værste pletter er rødvin, hvis folk selv har prøvet at fjerne pletten med salt. Det er bedre ikke at gøre noget, så lade fagfolkene om at få tøjet rent igen.

Når Bente Nielsen får tøjet til rens, kan hun godt se, om det har været til fugleskydning eller julefrokost. Efter en festlig julefrokost kan der godt være spildt rødvin og snaps, og der kan også forekomme opkast.

- Man kan godt se, hvilke fester, der er blevet holdt, om det er pænere fester eller vilde fester, siger Bente Nielsen.

Når tøjet har været igennem rensemaskinen, tager Birgit Johansen sig af resten med strygejernet. Alt tøj bliver strøget - i hånden, så det er lige klar til brug, når kunden henter det igen.

Gennem de 40 år Birgit Johansen har været i branchen, kan hun godt se, at tøjet i dag ikke er af samme kvalitet som tidligere. I dag kræver det langt mere finish at få tøjet pænt igen.

Renseriet vasker også tøj af al slags, eksempelvis duge, som også bliver rullet. Der kommer også kunder, som får vasket og strøget skjorter, fordi de ikke selv vil rode med det.

Af og til får renseriet henvendelser fra folk, som gerne vil bestille tid til en møntvask. Top Rens tager vasketøj ind fra private og ordner det, men man kan ikke selv komme at vaske.