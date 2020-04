37-årig gav betjent i civil en knytnæve i hovedet

Politibetjenten, der var i civil, gav sig til kende over for den 37-årige mand for at anholde ham.

I den forbindelse opstod der tumult mellem de to, og her slog den 37-årige politibetjent i hovedet med en knytnæve. Det lykkes ham at flygte fra stedet.

Det oplyser Charlotte Tornquist, kommunikationsrådgiver ved Midt- og Vestsjællands Politi til sn.dk.

Han blev dog senere anholdt i Næstved og sidder nu på politistationen.

Hvorfor politiet ønskede at tale med den 37-årig mand kunne på nuværende tidspunkt ikke oplyses.