En tuk tuk knallert er en lille, trehjulet knallert oftest med kabine eller anden overdækning som disse fra Sorø. Modellen, som en 43-årige benyttede i Fjellebro, var ikke ansvarsforsikret. Hans blodprøve viste en promille på mindst 1,93. Foto: Rasmus Giese Jakobsen

3,13 promille blev målt i blodprøve fra knallertkører

Ringsted - 16. maj 2018 kl. 17:02 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 43-årig mand med folkeregisteradresse i Ringsted Kommune skulle onsdag have stået i Retten i Roskilde tiltalt for spirituskørsel på lille knallert med store promiller i henholdsvis Bjæverskov ved Køge og Fjellebro ved Ringsted.

I begge tilfælde blev manden stoppet af en politipatrulje og blæste alkometerne ganske betragteligt over den tilladte promillegrænse på 0,5, skriver DAGBLADET Ringsted og DAGBLADET Køge.

I følge det originale anklageskrift er den nu 43-årige mand tiltalt for at køre knallert uden ansvarsforsikring den 24. juni 2017 på Ringstedvej i Bjæverskov.

Han anholdt og sigtet for spritkørsel ud for nummer 502 klokken 18.55.

Knapt en time senere klokken 19.43, blev hans blodprøve testet og viste en promille på mindst 3,13.

Den sag skulle have været afgjort den 16., november 2017, men her udeblev manden, og han var væk, da politiet kom for at hente ham og køre ham til onsdagens retsmøde.

Her kom det frem, at der også er et tillægsanklageskrift. Ifølge det blev den 43-årige anholdt for spritkørsel den 24. november på Køgevej i Fjellebro.

I retten afgav politiassistenten vidneforklaring.

- Jeg så en tuk tuk knallert komme kørende. Vores erfaring er, at føreren af de knallerter ofte er påvirket af alkohol og/eller narko. Derfor stoppede jeg ham. Han virkede påvirket. Han erkendte også, at han havde drukket en del øl. Han blæste alkometeret op på 1,8. Derfor tilkaldte jeg en læge til at få taget en blodprøve på ham, forklarede politiassistenten i retten.

Ifølge tillægsanklageskriftet viste blodprøven en promille på mindst 1,93.

Dommeren besluttede at gennemføre sagen uden den tiltalte, men da et vidne heller ikke kom, blev sagen udsat endnu engang.